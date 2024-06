Javier Cercas ingresó a la Real Academia Española

Escuchar

MADRID.— Los rumores comenzaron a circular en la calurosa tarde del jueves: Javier Cercas ingresaría como académico de la Real Academia Española. La especulaciones se convirtieron en certeza, y luego en celebración: el prestigioso autor, ganador del Premio Planeta, el valiente columnista crítico del independentismo catalán y uno de los máximos defensores intelectuales de los valores democráticos europeos ocupará una silla en la institución que “limpia, fija y da esplendor” a la lengua española. Además, Cercas es columnista del diario LA NACION.

La silla R de la RAE estaba vacante desde la muerte de Javier Marías, en septiembre de 2022. La candidatura de Cercas estuvo respaldada por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa (quien dijo que El impostor, de Cercas, es una obra maestra) Pedro Álvarez de Miranda, erudito de la lengua, y la escritora Clara Sánchez.

Cercas (Cáceres, 1962) no solo es un prestigioso autor: Soldados de Salamina o Anatomía de un instante, por la que obtuvo el Premio Nacional de Narrativa, se estudian en las aulas de los colegios y de las universidades. Además las productoras audiovisuales se disputan los derechos de sus novelas. En breve El impostor tendrá una versión documental y otra en formato de ficción, inspirada en la vida de Enric Marco, y Terra Alta, su serie noir protagonizada por el policía catalán Melchor Marín, llegará al streaming. Además, el presidente Emmanuel Macron solicitó en su último viaje a España reunirse con Cercas para conversar con él en persona, un encuentro que fue registrado por el diario El País, donde es columnista.

Javier Cercas ganó el premio Planeta, el galardón mejor pago para una obra en español: 600 mil euros Andreu Dalmau - EFE

Los libros de Cercas han sido traducidos a más de 30 idiomas y han recibido numerosos premios, entre ellos el Foreign Fiction Prize [hoy conocido como Booker] en Reino Unido, el Mondello en Italia y el Malraux en Francia. Cercas es doctor en Filología Hispánica y dictó clases en los Estados Unidos y en España, antes de dedicarse por completo a la escritura. Cercas fue el máximo exponente de la novela de autoficción en España hasta que con Terra Alta se alejó de este estilo, se sumergió en el policial, y desde entonces ha continuado cosechando lectores.

“A veces me cuentan que en el examen de ingreso a la universidad les hacen preguntas a los chavales sobre algo que he escrito. Bienvenido. Lo tomo como un premio, porque así nacen futuros lectores, los verdaderos protagonistas de lo que escribo. El protagonista de la literatura no es el autor, es el lector”, decía Cercas a LA NACION el año pasado.