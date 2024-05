Jorge Fernández Díaz sobre Cora, su última obra: “De chico quería ser detective”

Escuchar

“El aula es el periodismo, y mi recreo es la literatura”, dijo Jorge Fernández Díaz sobre el placer que le genera su faceta de escritor y novelista. Fue durante su conversación con Hugo Alconada Mon en el ciclo LA NACION + Cerca Actualidad, en medio de muchas de las preguntas de los lectores sobre el panorama político de la Argentina. En este segundo encuentro, exclusivo para suscriptores, su última obra también atrajo la atención de la audiencia, que siguió en vivo la entrevista online.

“Los personajes de Cora son completamente inventados. Como dice Pérez-Reverte, uno escribe con la mochila de la experiencia. De joven tomaba cosas de otros escritores, del cine. Después pasó el tiempo, y descubrí que había que sacar cosas de la vida real. Pero mis personajes son todos inventados”, respondió Fernández Díaz.

Cora es su décima novela, y su protagonista es una detective argentina que se especializa en infidelidades, con un hilo que lo conecta con el género policial que remite a Remil, el personaje de El puñal, otra de sus exitosas obras. “Es muy probable que vuelva Remil porque la realidad trabaja para él. En la Argentina las tres ediciones vendieron 300.000 ejemplares”, contó sobre otro de los personajes muy presentes entre las preguntas de los suscriptores.

“He conocido detectives de toda clase. De hecho, de chico quería ser detective. Después de trabajar diez años como cronista de policiales conocí multitud de historias, personajes y, por supuesto, muchos detectives. Además, después de escribir Remil, me puse en contacto el grupo más selecto de investigadores de la Argentina. Hoy puedo decir que tengo tertulias de detectives, donde compartimos una comida, voy como amigo y novelista”.

Hugo Alconada Mon y Jorge Fernández Díaz en la previa de LA NACION + Cerca Actualidad Hernán Zenteno - LA NACION

“Hace cinco años me becaron para ir dos meses a Paris. En uno de sus cafés, tuve una discusión con Veronica, mi mujer, que es la copartícipe necesaria en esta historia. Cora nace en los cafés de París, cuando discutimos personajes de ficción como si fueran reales. Empecé a escribir y en un momento hice algo tremendo: lo dejé en suspenso y me puse con otras cosas. Verónica salvó a Cora de la muerte, me pidió una y otra vez que retomara la historia de ese limbo”, dijo Fernández Díaz, y agregó que no le faltan propuestas para llevar a su protagonista al cine o una serie. “Hay un montón de moscardones que quieren hacer el papel de Cora Bruno”.

Conocé más sobre LA NACION + Cerca Actualidad

LA NACION + Cerca Actualidad es el ciclo exclusivo para suscriptores se renueva con una propuesta de entrevistas a destacados analistas. En el primer encuentro, Carlos Pagni conversó en vivo con José Del Rio -Director de Contenidos de LA NACION- y respondió las preguntas de los asistentes a la transmisión en vivo se realizó el jueves 4 de abril.

LA NACION