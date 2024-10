Jorge Fernández Díaz y Santiago Roncagliolo: “Borges colocó al policial en el centro del canon”

Escuchar

En la anteúltima jornada de la Semana Negra BA, que contó desde el comienzo con una amplia participación del público noir autóctono, los escritores Jorge Fernández Díaz y Santiago Roncagliolo conversaron con la periodista y escritora Cristina Mucci en la biblioteca Güiraldes sobre sus nuevas novelas -Cora (Planeta) y El accidente (Seix Barral), respectivamente-, la relación con el género policial, las particularidades de la novela negra, el éxito de las películas y series policiales y sus lecturas preferidas. El día anterior, Rocangliolo, que acaba de publicar un thriller protagonizado por una mujer de la elite limeña, había conversado con María Helena Ripetta y los escritores españoles Miguel Barrero y Susana Martín Gijón sobre el policial iberoamericano.

“Escribo sobre vínculos amorosos, sobre mi madre, pero mis libros sobre detectives son personalísimos”, dijo Fernández Díaz, creador de Remil (”un tipo jodido”, describió) que en Cora presenta por primera vez a una detective: Cora Bruno. Roncagliolo señaló que todas sus novelas, que no siempre son policiales, tienen algo de misterio y suspenso (y también violencia). Mucci quiso saber si seguía pensando que en América Latina había más oportunidades de “inspirarse” para escribir policiales. “Sí, sí, los nombramos presidentes y todo; en los otros países no”, respondió el autor de Y líbranos del mal. “Por ahora”, acotó Fernández Díaz. Roncagliolo reside en España desde hace más de veinte años.

Para Roncagliolo, su novela narra el modo en que las mafias han reemplazado al Estado Hernan Zenteno - La Nacion

“Me gusta estudiar cómo la sociedad produce estos monstruos, que no caen del cielo -dijo el escritor peruano-. Todos creemos que somos buenos, hasta los que han asesinado a decenas de personas. Si no entendemos ese mundo, es más difícil acabar con él”. Muchas de sus novelas fueron adaptadas al cine y él trabaja como guionista. Antes de convertirse en escritor, escribía telenovelas en su país natal.

Fernández Díaz agradeció al gobierno porteño por organizar la Semana Negra BA y, en especial, al escritor Loyds, director del evento. “En esta ciudad hubo grandes escritores policiales y Borges colocó el policial en el centro del canon”, dijo. También destacó el impulso que le dieron al género autores como Osvaldo Soriano, José Pablo Feinmann y Juan Sasturain. “El policial es la novela sociológica por antonomasia- remarcó-. En la Argentina es muy difícil crear detectives que generen empatía porque, en general, el Estado es el culpable. En Europa es más verosímil un comisario honesto”.

Mucci elogió la composición del personaje narrador de El accidente, Maritza Fontana, una madre “que no sabe quién es su hija adolescente”, Patricia, que desencadena el vía crucis de la aristócrata limeña. Reveló además que su nueva novela había nacido de un nuevo formato, mucho más popular en otros países que en la Argentina, el audiolibro por entregas, una suerte de pódcast. “Son historias que escuchas -resumió-. Hace años estoy viendo cómo la tecnología está abriendo nuevos espacios para narrar y, a nosotros, que nos interesa la cultura popular y los géneros, la tecnología nos permite un impacto mucho mayor”. Para Roncagliolo, su novela narra el modo en que las mafias han reemplazado al Estado. “En nuestros países, las mafias se están comiendo al Estado”, advirtió.

Al final hubo un entretenido ping-pong sobre escritores policiales. “Pierre Lemaitre está sobredimensionado y los policiales de John Banville no son tan buenos”, dijo Fernández Díaz que defendió la perspicacia de las historias de Agatha Christie y alabó la obra de Georges Simenon; “Los franceses lo consideran el Balzac del siglo XX”, indicó. A Roncagliolo, en cambio, los experimentos narrativos de William Boyd y Banville (que escribieron novelas a la manera de Ian Fleming y Raymond Chandler) le pareen interesantes. Ambos alabaron las novelas del italiano Andrea Camilleri; según Roncagliolo, les gustan a los lectores latinoamericanos porque el mundo del comisario Montalbano se parece bastante al nuestro. “Todo es un poco medio un desastre”, graficó.

Roncagliolo explicó por qué los productores audiovisuales vuelven una y otra vez a las novelas de Christie. “A ellos Agatha Christie les da igual -dijo-. Necesitan un escenario muy bonito, un misterio muy sencillo y muchos personajes. Si quieres tener muchas estrellas en una película, tu primer problema es ver cuánto tiempo le das a cada uno. En sus novelas hay siempre por lo menos ocho personajes y todos van a tener su espacio. Así de prosaico es ese universo”.