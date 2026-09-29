Juan Carlos Torre fue distinguido con el Konex de Brillante 2026

La Fundación Konex, presidida por Luis Ovsejevich, junto con la presidenta del Gran Jurado, Aída Kemelmajer de Carlucci, anunció las personalidades más destacadas de la última década (2016-2025) en el campo de las Humanidades, que recibirán los galardones de sus premios anuales el 3 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

El Konex de Honor, destinado a reconocer a una figura fallecida durante el último decenio cuya huella permanece imborrable, fue concedido a la ensayista e intelectual Beatriz Sarlo PATRICIO PIDAL/AFV

Este premio reconoce el trabajo, la dedicación y la trayectoria más significativa desarrollada en el país a lo largo de la década 2016-2025. Por su parte, el Konex de Honor, destinado a reconocer a una figura fallecida durante el último decenio cuya huella permanece imborrable, fue concedido a la ensayista e intelectual Beatriz Sarlo.

En esta ocasión, el Konex de Brillante, máximo galardón otorgado por la institución, fue adjudicado al sociólogo y politólogo Juan Carlos Torre. De este modo, Torre se suma a la selecta nómina de referentes de las Humanidades que han recibido la máxima distinción en ediciones anteriores, como Gregorio Weinberg (1986), Gregorio Klimovsky (1996), Julio Olivera (2006), y la dupla conformada por Aída Kemelmajer de Carlucci y José Emilio Burucúa (2016).

Los Premios Konex de Platino por disciplina

El Gran Jurado, integrado por 20 personalidades de renombre y con la secretaría general de Pablo Gerchunoff y la participación especial de José Emilio Burucúa, distinguió con el Konex de Platino a las siguientes figuras en cada una de las 20 disciplinas de las Humanidades:

-Filosofía: María Isabel Santa Cruz

-Lógica y Filosofía de la Ciencia: Eduardo Barrio

-Ética y Bioética: Florencia Luna

-Estética: Ricardo Ibarlucía

-Ciencias Antropológicas: Claudia Briones

-Educación: Sandra Carli

-Psicología: Hugo Vezzetti

-Psicoanálisis: Juan David Nasio

-Historia Política, Cultural e Intelectual: Marcela Ternavasio

-Historia Económica y Social: Gerardo della Paolera y Roy Hora

-Sociología: Gabriel Kessler

-Ciencias Políticas: María Victoria Murillo y Catalina Smulovitz

-Filosofía del Derecho: Martín Diego Farrell

-Derecho Privado: Miguel Federico De Lorenzo

-Derecho Constitucional e Internacional Público: Víctor Abramovich y María Angélica Gelli

-Derecho Administrativo, Tributario y Laboral: Mario Ackerman y Domingo Juan Sesin

-Derecho Penal y Procesal: Edgardo Alberto Donna

-Macroeconomía: Daniel Heymann

-Microeconomía: Guillermo Cruces

-Econometría y Métodos Cuantitativos: Andrea Rotnitzky

-Estudios de Género: María Luisa Femenías

Menciones Especiales y Mercosur

Además de las categorías individuales, el tribunal otorgó Menciones Especiales por su destacada trayectoria a Guillermo Calvo, Ricardo Gil Lavedra y al propio Juan Carlos Torre. Asimismo, en el marco del 40° aniversario del histórico Juicio a las Juntas, se concedió una Mención Especial en homenaje a Carlos Nino. A nivel institucional, las entidades reconocidas fueron la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF).

En el plano regional, el galardón Konex Mercosur recayó sobre el historiador y politólogo uruguayo Gerardo Caetano.