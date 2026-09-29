Juan Carlos Torre fue distinguido con el Konex de Brillante 2026
El sociólogo y politólogo recibirá la máxima distinción en el campo de las Humanidades de la última década; todos los ganadores del premio Platino
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La Fundación Konex, presidida por Luis Ovsejevich, junto con la presidenta del Gran Jurado, Aída Kemelmajer de Carlucci, anunció las personalidades más destacadas de la última década (2016-2025) en el campo de las Humanidades, que recibirán los galardones de sus premios anuales el 3 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Este premio reconoce el trabajo, la dedicación y la trayectoria más significativa desarrollada en el país a lo largo de la década 2016-2025. Por su parte, el Konex de Honor, destinado a reconocer a una figura fallecida durante el último decenio cuya huella permanece imborrable, fue concedido a la ensayista e intelectual Beatriz Sarlo.
En esta ocasión, el Konex de Brillante, máximo galardón otorgado por la institución, fue adjudicado al sociólogo y politólogo Juan Carlos Torre. De este modo, Torre se suma a la selecta nómina de referentes de las Humanidades que han recibido la máxima distinción en ediciones anteriores, como Gregorio Weinberg (1986), Gregorio Klimovsky (1996), Julio Olivera (2006), y la dupla conformada por Aída Kemelmajer de Carlucci y José Emilio Burucúa (2016).
Los Premios Konex de Platino por disciplina
El Gran Jurado, integrado por 20 personalidades de renombre y con la secretaría general de Pablo Gerchunoff y la participación especial de José Emilio Burucúa, distinguió con el Konex de Platino a las siguientes figuras en cada una de las 20 disciplinas de las Humanidades:
-Filosofía: María Isabel Santa Cruz
-Lógica y Filosofía de la Ciencia: Eduardo Barrio
-Ética y Bioética: Florencia Luna
-Estética: Ricardo Ibarlucía
-Ciencias Antropológicas: Claudia Briones
-Educación: Sandra Carli
-Psicología: Hugo Vezzetti
-Psicoanálisis: Juan David Nasio
-Historia Política, Cultural e Intelectual: Marcela Ternavasio
-Historia Económica y Social: Gerardo della Paolera y Roy Hora
-Sociología: Gabriel Kessler
-Ciencias Políticas: María Victoria Murillo y Catalina Smulovitz
-Filosofía del Derecho: Martín Diego Farrell
-Derecho Privado: Miguel Federico De Lorenzo
-Derecho Constitucional e Internacional Público: Víctor Abramovich y María Angélica Gelli
-Derecho Administrativo, Tributario y Laboral: Mario Ackerman y Domingo Juan Sesin
-Derecho Penal y Procesal: Edgardo Alberto Donna
-Macroeconomía: Daniel Heymann
-Microeconomía: Guillermo Cruces
-Econometría y Métodos Cuantitativos: Andrea Rotnitzky
-Estudios de Género: María Luisa Femenías
Menciones Especiales y Mercosur
Además de las categorías individuales, el tribunal otorgó Menciones Especiales por su destacada trayectoria a Guillermo Calvo, Ricardo Gil Lavedra y al propio Juan Carlos Torre. Asimismo, en el marco del 40° aniversario del histórico Juicio a las Juntas, se concedió una Mención Especial en homenaje a Carlos Nino. A nivel institucional, las entidades reconocidas fueron la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF).
En el plano regional, el galardón Konex Mercosur recayó sobre el historiador y politólogo uruguayo Gerardo Caetano.