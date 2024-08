La Biblia, Nicolás Maduro y las fuerzas del cielo en un nuevo round entre Milei y Caparrós

Escuchar

Un nuevo round extraolímpico entre el escritor Martín Caparrós y el presidente Javier Milei tuvo lugar ayer en la red social X, después de que el Presidente dedicara al venezolano Nicolás Maduro un escrito en el que parafraseaba versículos bíblicos del Libro I de los Macabeos, en el Antiguo Testamento. Los dos libros de Macabeos no forman parte de la Biblia hebrea y son considerado por judíos y cristianos protestantes como apócrifos (los católicos lo incorporaron). No obstante, en la comunidad judía hay un renovado interés por ambos. Del Libro I de Macabeos proviene una de las expresiones favoritas de Milei: “las fuerzas del cielo”.

“Los comunistas nos atacan, llenos de insolencia e impiedad, para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y para apoderarse de nuestros despojos -escribió ayer Milei en su cuenta de X, al repostear una noticia del medio estadounidense UHN Plus-. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres. El cielo los aplastará delante de nosotros ¡no les tengan miedo! Porque la victoria en el combate no depende de la cantidad de soldados, sino de la fuerza que viene del cielo. El comunismo es ateo, nosotros tenemos fé [sic] en Dios. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”. La noticia de UHN Plus tenía la leyenda “El dictador Nicolás Maduro, [sic] acusa a Elon Musk y a Javier Milei de formar parte de círculos diabólicos y sectas satánicas”.

Los comunistas nos atacan, llenos de insolencia e impiedad, para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y para apoderarse de nuestros despojos.



Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres.



El cielo los aplastará delante de… https://t.co/MesUkhQlGz — Javier Milei (@JMilei) August 5, 2024

Milei había reemplazado la palabra “ellos”, que figura en la Biblia, por “comunistas”. La línea “El comunismo es ateo, nosotros tenemos fé en Dios” es creación suya. La publicación del Presidente cosechó más de setenta y ocho mil “favs”.

Caparrós reposteó a su vez la publicación del Presidente y condenó el “macartismo” presidencial: “Qué tristeza. ¿Será cierto que la Argentina se ha convertido en un país donde 70.000 infelices suscriben una vieja proclama franquista mal escrita? ‘Los comunistas nos atacan para exterminarnos a nosotros y a nuestras mujeres… pero el cielo los aplastará.’ ¿En serio?”. A continuación un usuario le explicó al periodista el origen de la filípica presidencial. “Yo sé que te cuesta caparros. pero el versículo 3:19-21 del libro de los macabeos (Ant.testamento). Milei reemplaza la palabra Ellos por Los comunistas.! Pensé que eras un tipo más leído eh y no tan boludo”.

Ah, ya entiendo: si fue escrito hace 3.000 años, entonces si es realmente novedoso y debe aplicarse sin dudas a la sociedad contemporánea.

(La parte de los esclavos y los asesinatos de adúlteras también, no?) https://t.co/bwuOgEkgbP — Martín Caparrós (@martin_caparros) August 6, 2024

“Ah, ya entiendo: si fue escrito hace 3.000 años, entonces sí es realmente novedoso y debe aplicarse sin dudas a la sociedad contemporánea. (La parte de los esclavos y los asesinatos de adúlteras también, no?)”, le respondió hoy el escritor argentino residente en España, que este año publicó la novela interactiva Vidas de J. M., inspirada en la vida de Milei.

La diputada libertaria Lilia Lemoine también intervino en el extravagante debate. “Justamente Carl [sic] Marx era satanista. Busquen la entrevista de Jordan Peterson a un autor contemporáneo o el libro de Richard Wumbrandt: ‘Marx el satanista’”, recomendó en su cuenta de la red social al repostear la publicación de Milei. En Marx & Satan, de 1986, el pastor luterano rumano judío Richard Wurmbrand (sin t final) plantea que el filósofo alemán era satanista.