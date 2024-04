“La cultura hackeada”. El discurso completo de Alejandro Vaccaro en la apertura de la Feria del Libro

Escuchar

Bienvenidos a la gran fiesta del libro, de la cultura y de la democracia. Reparemos en estas tres palabras.

EL LIBRO: Este gran encuentro que comienza hoy es la muestra viva de la importancia del libro, el libro nos une, nos educa, nos fortalece, nos interpela. Somos parte de la cultura del libro, reconocemos a los escritores casi como miembros de nuestra familia. Pero a su vez, no es casual que políticos, expresidentes y presidentes escriban libros y los presenten en esta Feria. Esto habla a las claras de la pujanza del objeto libro y de la fortaleza de esta Feria.

CULTURA: El libro es cultura, y en momentos en los que se encuentra hackeada, atravesada por el intento de desfinanciamiento, la Feria se erige como un faro cultural en el medio de la oscuridad.

DEMOCRACIA: Este espacio se confirma como un sostén democrático y plural, en donde hay lugar para todas las voces y pensamientos.

Este capítulo de la Feria representa la resistencia, ya que realizamos la 48.° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en un marco de suma complejidad. Los verdaderos hacedores de este megaevento que años tras año se supera –o sea la gente, los lectores que nos acompañan- observan con perplejidad que las medidas económicas que se toman desde las más altas esferas del gobierno, los arrastran sin compasión a un mundo lejano, muy lejano al paraíso que imaginaba Borges.

Escritores, funcionarios y personas del mundo editorial colmaron la sala de actos donde se sucedieron los discursos Santiago Filipuzzi - LA NACION

La abrupta pérdida del poder adquisitivo de amplias franjas de la población, 90 % aproximadamente, el excesivo aumento de los alimentos y de todos aquellos productos de primera necesidad, tornan el consumo en cualquiera de sus formas, en un lujo que muy pocos se pueden dar.

La industria del libro que se venía recuperando con mucha dificultad, después de la oscura noche de los últimos años de la década pasada, y de la pandemia, encuentra un freno que nos retrotrae a cifras sombrías. Nada como la objetividad de los datos: en 2015 el país produjo 129 millones de libros para caer en 2018 a 26 millones, en 2023 y luego de la pandemia las cifras llegaron a 48 millones de ejemplares. Este año la cifra final no se describe con números sino con palabras: será paupérrima.

Un ataque despiadado a todas las expresiones culturales, sin justificación económica, pero respaldado por un sesgo ideológico alarmante, no hace otra cosa que poner en guardia a los creadores esenciales que nos hacen la vida más placentera.

Concurrir a la Feria, este año, representa un acto de rebeldía y de resistencia. Como nunca este espacio plural, activo, será el eje central alrededor del cual girará el repudio de todas las fuerzas culturales a las políticas devastadoras que propone este gobierno. En este marco se inscribe, entre otras cosas, el acto de desagravio a los programas culturales históricos que emitía la Televisión Pública, al cierre de Telam, etc., que realizaremos el sábado 27 de abril a las 20:30 h en los espacios al aire libre de la Feria.

Las medidas que se han tratado de implementar son ataques al corazón de la cultura por eso expresamos con todas nuestras fuerzas y decimos:

NO al cierre del Fondo Nacional de las Artes

NO al cierre del Instituto Nacional del Teatro

NO al desguace del Instituto Nacional de Cine INCAA

NO a la derogación de la ley N° 25542 de Defensa de la Actividad Librera

NO a la negativa a comprar algo más de catorce millones de manuales escolares por parte del Ministerio de Capital Humano, que iban a ser entregados a las escuelas públicas, con el pueril y risueño si no fuera trágico, argumento: “porque no hay tiempo”. Hago mención que la selección se hace en forma transparente por comisiones evaluadoras provinciales, precedidas por una comisión evaluadora Nacional.

SI a la Universidad Pública Gratuita e Inclusiva.

Jorge Macri, en la inauguración de la Feria del Libro

Hace más de cinco años que venimos reclamando por la modificación del artículo 150 de la ley de IVA que por un error de redacción que contradice el espíritu con el cual los legisladores la votaron priva a las librerías de recuperar el crédito fiscal que ese impuesto otorga.

No registra la memoria de nuestra Feria que el Gobierno Nacional haya estado ausente, sin un stand, en este evento. La excusa de que la participación del Estado Nacional en la Feria implicaba una erogación de 300 millones de pesos no es otra cosa que una flagrante mentira. Después de una ardua negociación, en la cual accedimos a todos sus requerimientos, el Banco Nación decidió retirar, después de muchos años, su sponsoreo de la Feria, dejando trascender que la orden vino “de arriba”. Pero esto no es todo, el Presidente de la Nación, luego de despreciar nuestra Feria, no se sonroja y pide participar en este espacio, que está prevista para el próximo domingo 12 de mayo en la Pista Central de La Rural. Su presencia en la Feria, vidriera extraordinaria, implica una serie de erogaciones también extraordinarias, que la Fundación El Libro no puede afrontar. Se lo digo con una mano en el Corazón: NO HAY PLATA. Por lo tanto, todo lo atinente a su seguridad y de la gente que concurra a su evento correrá por su exclusiva cuenta, o lo que es peor, será un gasto extra para el Tesoro Nacional.

Volviendo a lo cultural, habrá también y como siempre cientos de actividades culturales, conferencias, charlas, debates, mesas redondas, visitas de escritores nacionales y extranjeros, en el marco de la amplitud y la pluralidad que nos caracteriza.

Agradecemos especialmente a nuestra ciudad invitada de Honor, la pujante Lisboa, a Carlos Moedas, alcalde de esta hermosa ciudad que nos inspira y nos colma con una propuesta cultural diversa y magnífica: desde el stand que podrán visitar en el Pabellón Amarillo, la muestra de Pessoa en el Hall Central, las ilustraciones en el túnel, el tranvía en el playón de Sarmiento y una comitiva enorme de autores y autoras. Lisboa es, sin dudas, la Ciudad que mayor despliegue ha hecho en la Feria.

Agradecemos también a nuestros auspiciantes: Grupo Clarín, Celulosa y Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nos acompañan en este año tan crítico y que vuelven a ser sostenes de la Feria. Valoramos que sigan creyendo en nosotros.

Agradecer al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que sin titubeos continúa participando de la Feria en este momento tan difícil, pero con más pujanza aún, cubriendo el espacio que dejó vacante el Estado Nacional. Nuestra gratitud enorme a la Conabip, que mantiene el Programa Libro%, tan importante para nuestras bibliotecas populares y nuestros expositores. Y por último a los Miembros del Consejo y a las Comisiones de trabajo ad honorem y al equipo profesional de la Fundación El Libro.

Con el fin de reducir el impacto en el bolsillo de los visitantes a la Feria, con la entrada entregamos vales que son moneda de cambio en la compra de libros, pero también damos un chequelibro de $ 4.000 para usar en librerías de todo el país una vez que termine este grandioso evento. Pero no dejamos de pensar, a diferencia de otros, en los jubilados, en los niños, en los estudiantes, ellos podrán acceder a la feria en forma gratuita de lunes a viernes, con excepción del 1° de mayo y las personas afectadas por alguna discapacidad, docentes y poseedores del pase cultural, quienes podrán acceder a la feria en forma gratuita, todos los días. El Sábado 27 de abril, Noche de la Feria, el ingreso será gratuito a partir de las 20 hs.

En el marco de los 50 años de la primera Feria, celebrada en marzo de 1975 y de no haber sido por la nefasta pandemia y sus estragos, estaríamos hoy celebrando medio siglo. El año próximo se va a destacar con esta celebración y presentaremos el libro de los cincuenta años, en el que venimos trabajando con fervor. En esa línea se inscribe la creación del centro de documentación Isay Klasse, basado sobre su archivo personal y que su familia ha donado noblemente a la Fundación El Libro. Habrá homenajes a grandísimos escritores: una exposición de fotografías tomadas por Bioy Casares, actividades virtuales en torno a Cortázar y también a Quino.

En esta edición nos enorgullece presentar “La Palabra Indígena. Diálogo con Escritoras y Escritores Originarios”. Por primera vez en la Feria, se realiza este encuentro que busca hacer foco en la producción literaria de nuestras voces autóctonas. Un merecido y tardío reconocimiento a los autores y las autoras de nuestro continente. También incorporamos el “Debate de fin de Feria”, que se realizará el domingo 12 de mayo, donde se pondrán en primer plano la diversidad de opiniones en torno a la cultura en estos tiempos tan turbulentos. Del debate participarán: Beatriz Sarlo, Martín Kohan, Hernán Lombardi y Lucas Llach.

Esta ciudad de libros tendrá un sinfín de actividades, muchas más de 1000, en nuestras doce salas. En este aspecto debemos resaltar que la Zona Infantil se llamará “Javier Villafañe”, recuperando un nombre señero de nuestras letras en lo que consideramos un nuevo homenaje, a quien nos ayudó a comprender y disfrutar de los títeres, de la poesía, de la amistad, en síntesis de la palabra escrita. La Feria es el lugar de la diversidad, del debate cultural, como dijimos, del intercambio de ideas que tanto valora nuestra oradora principal: Liliana Heker, a quien podremos disfrutar en pocos minutos. Muchos escritores se harán presentes, de los nuestros estarán todas las grandes voces: Leila Guerriero, Mariana Enríquez, Guillermo Martínez, Claudia Piñeiro, Luis Gusmán, María Teresa Andruetto, Darío Z, por nombrar algunos, pero son cientos…Del exterior: David Foenkinos, Mónica Ojeda, Luigi Zoja, Lídia Jorge, Diamela Eltit, Elvira Sastre, Sónsoles Onega, Francisco José Viegas y la lista es inmensa. Tendremos las tradicionales Jornadas de Educación, el Foro de Ciencias y Tecnologías, el Congreso de Promoción del Libro y la Lectura, el Encuentro Internacional de Narración Oral, y los ya míticos Festivales de Poesía, la Jornada de Microficción, el Maratón de Lectura (dedicada este año a Julio Cortázar), el Diálogo de escritoras y escritores de Argentina y el de Escritores y Escritoras de Latinoamérica; y el exitoso encuentro de Bookfluencers.

También entregaremos los tradicionales premios que organiza la Fundación el Libro: el Isay Klasse al libro de Educación, los premios a los profesionales del Sector, el de la Crítica al mejor libro publicado en 2023, y el Premio Literario a un volumen de cuentos inéditos, cuyo jurado está integrado en esta sexta edición por Guadalupe Nettel, Betina González y Federico Jeanmaire.

Más de 12.000 editores de 30 países, libreros, agentes literarios, bibliotecarios, analistas, autores, periodistas especializados, y todos aquellos que desde distintos tópicos integran el mundo del libro se dieron cita en las jornadas profesionales que culminan hoy. En dos días de labor se despacharon 1314 cajas que contenían 15837 kilos.

Abrazamos con beneplácito a los Bibliotecarios de Conabip, que poblarán los pasillos de la Feria con sus carritos llenos de libros. En ese aspecto la Fundación El Libro en forma directa o a través de terceros especializados, desarrollará su habitual logística, para que el proceso de compra y llegada a destino sea sencillo y efectivo.

Si bien no es poco, trabajamos arduamente para superarnos Feria a Feria. En esta dirección, continuamos con nuestra Zona Infantil, Zona Explora, Zona Futuro, el Espacio Digital y el Stand Orgullo y Prejuicio que pone el acento en la producción estética, literaria, crítica y política de los colectivos de la disidencia sexual, y con el Espacio de Diversidad Funcional y Discapacidad en el Stand Federal.

Con la alegría que nos colma en cada nueva inauguración de la Feria del Libro, les damos la bienvenida y esperamos que disfruten recorrerla tanto como nosotros disfrutamos al organizarla para ustedes. Señoras y Señores bienvenidos a la Feria Internacional del Libro. Buenos Aires, 25 de abril de 2024

LA NACION