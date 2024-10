La nueva novela de la Premio Nobel de Literatura Han Kang se publicará el 5 de diciembre

Escuchar

Imposible decir adiós, la nueva novela de Han Kang, Premio Nobel de Literatura 2024, se publicará en Random House el 5 de diciembre, anticipó ayer en un comunicado de prensa el grupo editorial. Se trata de una poderosa denuncia del olvido en la que la escritora “desentierra” la mayor tragedia de Corea. En cinco día, después del fallo de la Academia Sueca, la escritora Coreana vendió un millón de libros solamente en su país.

Coincidiendo con este lanzamiento, también llegará a las librerías locales un título anterior, Actos humanos, que se suman al catálogo ya disponible: La vegetariana, por el que la autora había recibido el Premio Booker Internacional en 2016, y La clase de griego, su último trabajo traducido hasta la fecha y publicado en 2023.

La traducción al español del último libro de Han Kang llegará los primeros días de diciembre

Imposible decir adiós toma como punto de partida la conocida como Insurrección de Jeju o Masacre de Jeju, hechos históricos con motivo de la rebelión que se inició en la isla de Jeju, Corea del Sur, el 3 de abril de 1948, y que fue duramente reprimida por parte del Ejército de Corea de Sur, causando más de 30.000 víctimas mortales.

Caía una nieve rala.

La llanura en la que me encontraba lindaba con una colina, sobre cuya ladera estaban plantados miles de troncos negros. Gruesos como durmientes de ferrocarril, tenían todos alturas distintas, como si fueran personas de diferentes edades. Sin embargo, los maderos no eran rectos como durmientes, sino ligeramente ladeados y curvos, como si fueran miles de hombres, mujeres y niños flacos con los hombros caídos y cubiertos de nieve.

«¿Será un cementerio? ¿Esos maderos serán las lápidas?», me preguntaba.

Yo deambulaba entre los troncos negros, sobre cuyas superficies cortadas se acumulaba la nieve como cristales de sal, al igual que entre los túmulos que se levantaban detrás de ellos. Me detenía de pronto al sentir el agua debajo de mis zapatillas. «Qué extraño», pensaba. Un rato después el agua me llegaba al empeine. Me daba la vuelta y no podía creer lo que veía. La línea que se divisaba al final de la llanura no era el horizonte como suponía, sino el mar. Era la hora de la pleamar y la marea estaba subiendo.

«¿Por qué los habrán enterrado en un lugar como este?», me preguntaba en voz alta.

El mar crecía a ojos vistas. ¿La marea subía y bajaba de esa manera todos los días? ¿No se habría llevado el agua los huesos que estaban más abajo, dejando los túmulos vacíos?

No había tiempo. Las tumbas anegadas ya no tenían remedio, pero había que trasladar cuanto antes los restos enterrados más arriba. Tenía que ser ahora mismo, antes de que siguiera subiendo el mar. Pero ¿cómo hacerlo? Yo estaba sola y no tenía siquiera una pala. ¡Eran tantas tumbas! Sin saber qué hacer, corría entre los troncos negros, abriéndome paso a través del agua que me llegaba a las rodillas.

Cuando me desperté, todavía no había amanecido. Se esfumaron la nieve que caía sobre la llanura, los troncos negros y la marea ascendente. Me quedé mirando la ventana de la habitación a oscuras y luego cerré los ojos. Supe que había vuelto a soñar con aquella ciudad y permanecí acostada con mi mano fría sobre los párpados.

El primer capítulo completo se puede leer en este enlace

Imágenes impactantes

Según declaró Albert Puigdueta, editor de Random House, esta nueva novela supone “la culminación de años de escritura y reflexión que reflejan la memoria de Jeju y de otros lugares afectados por el trauma histórico. La prosa inquietante, las imágenes impactantes, la violencia y los espacios oníricos propios de La vegetariana y Actos humanos están aquí. Han Kang se supera a sí misma con una prosa que rezuma escarcha, frío, nieve y una evocadora luz crepuscular. Todo un tributo a la imaginación y una poderosa denuncia del olvido de la mano de tres personajes femeninos”, anticipó el editor.

Por su parte, Actos humanos cuenta cómo en mayo de 1980, en ciudad de Gwangju el ejército sofocó una revuelta popular provocando miles de muertos.

Han, de 53 años, es la primera asiática en recibir el prestigioso premio en literatura y la Academia Sueca describió que su obra se caracteriza por “su intensa prosa poética, que confronta los traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”.

“Hay una venta sin precedentes de los libros de Han Kang. Es algo nunca visto”, declaró a la AFP Kim Hyun-jung, portavoz de la librería Kyobo, una de las más importantes de Corea del Sur.

La librería online Aladin indicó que los libros de la venta de los libros de Han se multiplicó por 1.200 en comparación con el mismo periodo del año pasado y además impulsó la compra de obras de otros autores surcoreanos.

