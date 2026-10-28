La revista LIFE vuelve tras 20 años: así será la primera edición de la prestigiosa publicación

Casi dos décadas después de su última edición, la legendaria revista LIFE vuelve a imprimirse. Conocida por su logotipo de caja roja y su dedicación a la narración visual, volverá a publicarse el próximo mes en una versión impresa trimestral, según confirmaron los editores en un comunicado.

Desde sus inicios en 1936, la revista retrató la evolución de la sociedad de la segunda mitad del siglo XX. Desapareció del mercado del papel en 2007. Su propietario, el grupo Time Inc., anunció en ese entonces el fracaso en el intento de rescatar la revista, que en sus dos últimos años se publicó como suplemento dominical en algunos periódicos y salió por última vez el 20 de abril de ese año.

“LIFE era una publicación como ninguna otra. Aprovechando el poder emergente del fotoperiodismo, los fotógrafos de LIFE capturaron a presidentes, estrellas de fútbol, cuadrillas de presos encadenados, bodas reales, los frentes de la Guerra Civil Española, una familia suburbana haciendo una parrillada, los planos arquitectónicos de Frank Lloyd Wright y a Hedy Lamarr nadando. A través de sus páginas, LIFE proporcionó una experiencia compartida a millones de estadounidenses, un lenguaje visual que alimentó sus curiosidades y sus almas. LIFE se sentía como un lugar de reunión”, dijeron en el texto los editores.

También mencionaron el desafío de los medios impresos en esta época, donde la mayoría de los contenidos se leen online: “Hoy en día, nuestra cultura está inundada de imágenes e información. Pero cuanto más rápido nos desplazamos, menos vemos; los algoritmos nos separan en burbujas privadas. El reto actual es encontrar un entendimiento y un contexto compartidos, e incluso saber qué es real. Al entrar en otro período de rápido cambio y turbulencia, LIFE adopta los mismos principios que impulsaron su fundación hace 90 años”.

Karlie Kloss y Joshua Kushner Redes - HOLA

Según detallaron, el tema de la próxima edición será “¿Dónde estamos ahora?”. Contendrá 250 páginas elaboradas por más de 120 personas y saldrá a la venta el 23 de noviembre con un precio de US$45. “Ofrece una ventana a una América que busca sentido: científicos y artistas, emprendedores y atletas, niños y octogenarios, mineros del carbón y fabricantes de drones. Hay algunas personas famosas entre ellos; la mayoría no lo son”, aseguraron.

Tapa de LIFE de octubre de 1968. La prestigiosa revista Life, desde su portada, se hizo eco de la boda de Aristóteles Onassis y Jacqueline Kennedy. La imagen los muestra saliendo de la capilla Santísima Virgen, en Skorpios

Por su parte The New York Times indicó que la modelo estadounidense Karlie Kloss respalda el proyecto a través de su compañía Bedford Media. La también empresaria afirmó que el legado de la marca merecía ser revitalizado y adaptado a los tiempos que corren. Además de un sitio web y presencia en redes sociales, LIFE planea expandirse a videos cortos, documentales y eventos.

Historia

LIFE , propietaria de uno de los archivos fotográficos más importantes de la prensa estadounidense -con unas diez millones de imágenes-, salió al mercado por primera vez en 1936 con una frecuencia semanal.

Fundada por el empresario sino-estadounidense Henry Luce en ese año, dejó de publicarse por primera vez en 1972. Seis años después reapareció como revista mensual y durante la Guerra del Golfo Pérsico, en 1991, retomó brevemente la periodicidad semanal hasta 2000.

Tapa Revista Life de abril de 1970: Los pioneros y reconocidos cirujanos cardíacos Denton Cooley y Michael DeBakey. Estalló una intensa rivalidad profesional y personal en Houston, Texas, a raíz de la primera implantación de un corazón artificial total y desacuerdos sobre la autoría, prioridad y ética de los procedimientos quirúrgicos

Ese año interrumpió de nuevo su contacto con los lectores, aunque en los años siguientes aparecieron algunos números especiales y series de libros bajo la marca LIFE. Por tercera vez, volvió a aparecer en 2004 como suplemento semanal que se distribuía en 103 periódicos estadounidenses, entre ellos Los Angeles Times, The Miami Herald y The New York Daily News. En esa última etapa llegó a tener una tirada de trece millones de ejemplares.

Un Toyger, como apareció en la tapa de la revista Life en febrero del 2007. Es una raza de gato doméstico diseñada para parecerse a un tigre en miniatura

Su gran popularidad radicó en sus excelentes reportajes gráficos, como los consagrados al desembarco de Normandía o la llegada de las tropas de Franco a Madrid.