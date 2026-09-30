Saltar al contenido principal
LA NACION

La vida secreta de las plantas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Mariano Holot
LA NACIONMariano Holot
Un visitante observa "La vida secreta de las flores", una obra de la artista argentino-peruana Julieta Tarraubella, durante la Feria Internacional de Arte ARTBO en Bogotá, el 24 de septiembre de 2026. (Foto de Raul ARBOLEDA / AFP)
Un visitante observa "La vida secreta de las flores", una obra de la artista argentino-peruana Julieta Tarraubella, durante la Feria Internacional de Arte ARTBO en Bogotá, el 24 de septiembre de 2026. (Foto de Raul ARBOLEDA / AFP)RAUL ARBOLEDA - AFP

Bogotá, Colombia.- En La vida secreta de las plantas, Peter Tompkins y Christopher Bird recopilaban investigaciones con las que se pretendía demostrar que las plantas reaccionaban a su entorno y se comunicaban entre sí. Este trabajo fue la inspiración para un documental del mismo nombre con imágenes en cámara rápida musicalizadas por Stevie Wonder. En La vida secreta de las flores, serie audiovisual de la artista argentina/peruana Julieta Tarraubella, una de cuyas exhibiciones se ve en esta imagen, la idea es registrar el ciclo de vida de las plantas e intentar representar “la influencia que se manifiesta en nuestros cuerpos por la acción de ser filmados/vigilados/representados a lo largo de nuestra vida”. Sin buscar una discutible demostración científica, la artista conecta ese reino aparentemente ajeno con uno de los temas fundamentales de nuestro presente.

Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Cultura
  1. Quiénes son los ganadores del concurso literario del Fondo Nacional de las Artes
    1

    Otras voces: el Fondo Nacional de las Artes dio a conocer a los ganadores del concurso literario

  2. Vuelve el diario más salvaje y revelador de la amistad entre Borges y Bioy Casares
    2

    Burlas, chismes y literatura. Vuelve Borges, el diario más salvaje y revelador de Bioy Casares

  3. El don del cuidado
    3

    El don del cuidado

  4. Cómo será la inauguración del Filba en el Malba
    4

    “Una performance coral”: cómo será la inauguración del Filba en el Malba