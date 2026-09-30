Bogotá, Colombia.- En La vida secreta de las plantas, Peter Tompkins y Christopher Bird recopilaban investigaciones con las que se pretendía demostrar que las plantas reaccionaban a su entorno y se comunicaban entre sí. Este trabajo fue la inspiración para un documental del mismo nombre con imágenes en cámara rápida musicalizadas por Stevie Wonder. En La vida secreta de las flores, serie audiovisual de la artista argentina/peruana Julieta Tarraubella, una de cuyas exhibiciones se ve en esta imagen, la idea es registrar el ciclo de vida de las plantas e intentar representar “la influencia que se manifiesta en nuestros cuerpos por la acción de ser filmados/vigilados/representados a lo largo de nuestra vida”. Sin buscar una discutible demostración científica, la artista conecta ese reino aparentemente ajeno con uno de los temas fundamentales de nuestro presente.