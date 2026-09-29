“Una performance coral”: cómo será la inauguración del Filba en el Malba

La cuenta regresiva se acorta. La 18ª edición del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (Filba), que este año tiene como eje conceptual el hábitat, se inaugurará este miércoles a las 19 en el Auditorio del Malba (avenida Figueroa Alcorta 3415) con la performance Coral. Acción para construir una imagen colectiva, ideada y dirigida por la escritora, editora y teatrista Eugenia Pérez Tomas (Buenos Aires, 1985). Excepto los dos principales invitados internacionales -el francés Emmanuel Carrère y la irlandesa Claire Keegan-, participará el gran elenco de invitados del festival. Coral se transmitirá por el canal de YouTube del Malba.

Hay consenso en que Coral será más interesante que la por momentos abstrusa Conferencia performática a tres voces, con Gabriela Massuh, Rafael Spregelburd y Mariano Blatt, que dio por inaugurado el evento en 2023. En 2025, el discurso de apertura estuvo a cargo del escritor Mario Ortiz.

Al comienzo, se proyectará una pequeña película hecha por Pérez Tomas y Elías Díaz con aportes de los invitados, material de archivo y tomas de vistas de la arquitectura urbana en contraste (o en armonía) la naturaleza.

¡Se viene el Filba! El miércoles arranca la 18ª edición del Festival Internacional de Literatura Filba.

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“La acción de inicio de este año tiene la intención de construir un discurso coral a partir de la participación de los artistas y escritores que forman parte de esta edición -dice Pérez Tomas a LA NACION-. La pensamos como una gran lectura coral en la que aparecerán distintos recursos, desde una pieza audiovisual hasta un juego en escena. Para componerla, les pedimos a los autores una serie de materiales: audios, pequeños ensayos y respuestas a un conjunto de preguntas que funcionan como leitmotiv. Con estos materiales, buscamos construir una escena collage que se despliegua a través de la intervención colectiva”.

Claudia Piñeiro, Ricardo Romero, Alejandra Kamilla, Guillermo Martínez, Camila Sosa Villada y Carlos Chernov participarán de "Coral"

Subirán a escena escritores extranjeros como Joca Reiners Terron, Sebastiano Mauri y Uxue Alberdi, la actriz Elisa Carricajo, la música Loli Molina, y los autores argentinos Guillermo Martínez, Claudia Piñeiro, Ricardo Romero, Camila Sosa Villada, Pablo Colacrai, Carlos Chernov, Alejandra Kamiya, Tomás Downey, Paula Peyseré, Olivia Gallo, Verónica Boix, Yamila Bêgné y Valeria Tentoni, entre otros. El maestro de ceremonias será Felipe Saade.

“Los iremos convocando a ocupar el espacio progresivamente, hasta llegar a cuarenta personas, para pensar sobre cómo habitamos el territorio y el tiempo que nos toca”, anticipa la directora. “Nos interesa construir esa imagen, casi asamblearia, de todos y todas compartiendo el escenario: una ocupación del espacio que haga visible el gesto de lo colectivo”.

Este año en el Filba también debuta un comité asesor integrado por la escritora Selva Almada, la directora teatral Vivi Tellas y el investigador Alejandro Dujovne.

Para agendar

El Filba se desarollará hasta el domingo 4 en distintas sedes y con varias actividades, casi todas gratuitas. La programación se puede consultar en este enlace.