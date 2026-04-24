Las buenas madres

El Museo de las civilizaciones de Europa y el Mediterráneo (Mucem), fue inaugurado en Marsella apenas trece años atrás, en un mundo que ya parece otro. Construido sobre un antiguo fuerte y con vista al mar que le da nombre, presenció, en 2015, el climax de la crisis migratoria. Por esos días, la muerte de un niño, casi un bebé, –el sirio Aylan Kurdi– tuvo un impacto difícil de imaginar hoy, en un contexto internacional de desplazamientos que no ceden, conflictos bélicos que escalan y barbarie que se naturaliza cada vez más. El Mucem nació con vocación ecuménica, y quizás haya que empezar a aferrarse a ese tipo de gestos. Actualmente, presenta la exposición Les Bonnes Mères, una exploración del concepto de maternidad a ambos lados del Mediterráneo. Parte de la muestra es la escultura que aquí vemos, en vuelo a ser instalada en la también marsellesa Torre del rey René.

Diana Fernández Irusta Por Conforme a Tipo de trabajo: opinión