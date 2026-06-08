En el Día de los Océanos

Hoy es el Día de los Océanos, y algo en esta imagen hace eco con la frase que la ONU dedica a la fecha: “Reimagina más allá del mundo que conocemos: una nueva relación con nuestro océano”. El organismo a invita a entenderlo como parte de la vida diaria y “del aire que respiramos, de los alimentos que consumimos y del equilibrio climático que hace posible nuestra existencia”. La propuesta es sensata pero, en una era carente de gobernanza global, apenas alcanza a ser una proclama de buenas intenciones. Quizás los niños de la foto hayan oído esa frase antes de visitar la muestra Experiencia Polar que se presenta en Oberhausen, Alemania. A su generación le toca confrontar con el momento más crítico de la colisión entre la humanidad y el mundo natural que la cobija; tal vez ellos, de adultos, puedan hacer algo mejor de lo que se ha venido haciendo hasta ahora.