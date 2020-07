Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de julio de 2020

Hasta que empezó la cuarentena Paloma Herrera nunca encendía la tele, pero ahora que la rutina cambió por completo, a la mañana ve las noticias y, de noche, alguna serie: sugiere una que se estrenó con la pandemia, Poco ortodoxa, y otra que -al revés-resiste indemne el paso del tiempo: Los simuladores. El mix para los días en casa, incluye playlists de diferentes estilos: la música acompaña a la exbailarina y directora del Ballet del Teatro Colón durante todo el día, en sus clases, antes y después de las entrevistas y reuniones virtuales que marcan su nueva agenda.

LECTURA

El lago de los cisnes clásico y en modo #stayhome

A partir de una nota publicada en El País, un contrapunto entre versiones y reversiones para ver y reflexionar en la pandemia

Bañeras. "Swan Lake Bath Ballet" hecho remotamente con bailarines de todo el mundo

¿Leíste el artículo de Nacho Duato que publicó del diario El País de España hace unos días? -pregunta Paloma Herrera, haciendo indirectamente la recomendación-.Decía algo así como que hacer el Lago de los cisnes sin tocarse no tiene ningún sentido. Duato es un coreógrafo que me encanta pero, además, esta vez me sentí muy identificada: opino como él. La danza es esa magia de la conexión de los cuerpos, es el conjunto." Esa identificación con las palabras del español deriva en una invitación a bucear y encontrar en los canales oficiales de las grandes compañías del mundo versiones de este ballet clásico por excelencia, en los que los pas de deux se bailan con la piel y la fila de bailarinas se roza cuando hacen un giro encadenado en la orilla del lago (se transmitieron varias versiones de este ballet en cuarentena, además de la del Teatro Colón, que sigue disponible en YouTube). Pero más allá de esto, la figura de la danza argentina contrasta la tradicional obra escénica con las adaptaciones que surgen en este contexto de distancia social, cuando las funciones no están permitidas. Es el caso del video de Corey Baker (@coreybakerdance) que, con el apoyo de la BBC, se hizo viral hace pocas semanas: 27 bailarines de elite de todo el mundo representaron el pasaje más famoso de la partitura de Tchaikovsky en sus bañaderas. La producción de la pieza es para destacar (nada que ver con el doméstico y multiplicado clip de bailarines "en casa" que vemos de a decenas en estos meses), pero... "¿Qué está bien, qué está mal?", invita Herrera a reflexionar.

MÚSICA

Todos los ritmos. Canciones para compartir: cada playlist tiene lo suyo

¿Qué tienen en común Jack Johnson, Jarabe de Palo, Wolfgang Amadeus Mozart y Andrés Cepeda? Desde sus diferentes épocas y ritmos los cuatro músicos encabezan las listas que más suenan en el i-Phone de Paloma Herrera. Tiene playlists de música clásica (Beethoven, Tchaikovsky, Bach, Liszt) y latina (Ricky Martin, Maluma, Jennifer Lopez); de "easy listening" en inglés (Norah Jones, John Mayer, Corinne Bailey Rae, Sam Smith) y en español: en esta última sobresale la presencia de temas de Jorge Drexler (sigue disponible el show que el cantante uruguayo transmitió en vivo desde Madrid, a comienzos de este mes, en www.youtube.com/watch?v=KnsFbj0Z-FI). Dónde escucharlas. Spotify

SERIE

Los simuladores

"Acá esta serie fue muy conocida hace más de diez años, pero como yo vivía en Nueva York, la descubrí recién ahora en cuarentena y me enganché. Adoro la producción nacional", dice Herrera sobre las dos temporadas de la producción de Damián Szifrón que volvieron a poner en acción en la pantalla chica al grupo comando especializado en operativos de simulación para solucionar los problemas que les plantean sus clientes. Con Federico D'Elia, Diego Peretti, Alejandro Fiore y Martín Seefeld. Dónde verla. Disponible en Netflix

OBRA ON DEMAND

La viuda alegre. Tres buenas razones

Comprometida con su rol al frente del Ballet Estable, Paloma Herrera recomienda las retransmisiones de espectáculos que hace el Teatro Colón. Especialmente, sugiere volver a ver La viuda alegre, por varias razones: por su clima festivo; porque fue prácticamente una novedad para el ballet cuando el coreógrafo Ronald Hynd vino a montarla en 2018; y por el reparto estelar: con Marianela Nuñez como Hanna en la emotiva despedida de Alejandro Parente. Dónde verlo. En el canal de YouTube del Teatro Colón