Continuidades

No es solo el modo en que, en torno a los años 70, cierto estilo de lo japonés comenzó a inundar la cultura pop occidental. Antes había estado la revolución que, desde el seno de la pintura europea, habían encarnado los impresionistas, muchos de ellos –el más notable, el inclasificable Van Gogh– con un ojo puesto en las acuarelas de Hokusai e Hiroshige. “Japón ha podido mantener un precioso equilibrio entre tradiciones del pasado e innovaciones del presente, no solo para su propio bien sino que toda la humanidad encuentra allí un ejemplo para reflexionar”, escribió, también fascinado, Claude Lévi-Strauss. En esa línea, aquí vemos a tres geishas actuales posando en el puerto de Shimizu. A sus espaldas, el barco Chikyu, recién llegado de una expedición en busca de tierras raras (ese Santo Grial contemporáneo) en las profundidades del suelo marino.