Luna de sangre

Mariano Holot
TOPSHOT - The Blood Moon lunar eclipse turns the moon red for a brief period early on March 3, 2026 in Los Angeles, California, as earth moves directly between the sun and the moon, causing a shadow that filters sunlight. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)
TOPSHOT - The Blood Moon lunar eclipse turns the moon red for a brief period early on March 3, 2026 in Los Angeles, California, as earth moves directly between the sun and the moon, causing a shadow that filters sunlight. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)FREDERIC J. BROWN - AFP

Los Ángeles, EE.UU.- Desde el origen de la civilización y hasta hace muy poco, los fenómenos astronómicos como las apariciones de cometas o los eclipses de Luna y Sol eran interpretados como señales amenazantes, que presagiaban algún tipo de desgracia, al tratarse de hechos que quebraban la armonía que se atribuía al firmamento. Aunque la ciencia pudo dar cuenta cabal de esos eventos, aquellas supersticiones no desaparecieron del todo. Ya sea como curiosidad, como aquel dicho por el que se admite “no creer en brujas”, pero se acepta su existencia, cada vez que uno de estos “ballets cósmicos” se hace visible se recuerdan aquellas ideas “mágicas” y los acontecimientos históricos cuyo desarrollo fue atribuido a algún fenómeno celeste. La “luna de sangre” que vemos aquí puede verse estos días desde casi todas las regiones del globo. Un verdadero desafío para la mente racional.

Por Mariano Holot
