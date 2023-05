Martín Caparrós contó por primera vez por qué usa silla de ruedas

escuchar

Por primera vez, el reconocido escritor argentino Martín Caparrós contó por qué usa silla de ruedas. Se lo había visto con esta ayuda para movilizarse cuando recibió el Premio Ortega y Gasset a la trayectoria, en marzo, en Valencia, España, país donde vive. Hoy, el autor de El hambre reveló que tiene un problema neurológico que le genera dificultad para caminar. “Es muy fuerte darse cuenta que ese mecanismo que siempre funcionó, ha dejado de funcionar”, sostuvo, aunque destacó la capacidad de adaptación ante estas circunstancias. “Cuando nos ponemos frente a situaciones límites, descubrimos que teníamos más recursos de los que pensábamos”, reflexionó.

Para explicar lo que le pasa, Caparrós habló en su columna del programa que conduce Ernesto Tenembaum Y ahora quién podrá ayudarnos (Radio Con Vos): “Tengo un problema neurológico por el cual los músculos de las piernas no me sostienen como deberían, no hacen lo que deberían. Es muy extraño porque yo les doy las órdenes que siempre les he dado, y que uno da a sus partes del cuerpo sin pensarlo, y no lo hacen”.

El coautor de La voluntad dijo también que no se sabe todavía de qué se trata esa cuestión neurológica ni cómo va a evolucionar, aunque remarcó: “Lo que intento hacer, sin dudas, es vivir lo mejor posible, sentado”.

Además ahondó en la forma en que vivió ese cambio de empezar a usar silla de ruedas. “Es muy fuerte darse cuenta de que ese mecanismo que siempre funcionó ha dejado de funcionar. Uno toma conciencia de que existía, de que uno lo usaba sin pensar. Bueno, me cuesta mucho caminar ahora, camino un poquito pero me cuesta muchísimo, y entonces estoy mucho mejor en la silla de ruedas”, aseguró el escritor de 65 años.

Fue después de eso que expuso el asombro que le generó cómo logró adecuarse a este problema médico, con más soltura de la que creyó. “Si uno se imagina en situaciones un poco dramáticas, diversas, no exactamente la que le puede tocar, yo me pensaba: ‘Voy a estar desesperado, hundido, imposibilitado de cualquier cosa’. Y no. He descubierto que tengo... A todos nos pasa, que cuando nos ponemos frente a situaciones límites que nos obligan a encontrar ciertos recursos, descubrimos que teníamos más recursos de los que pensábamos que teníamos. Ojalá nunca hubiera que descubrir que los tenemos”, expuso Caparrós, que acotó: “A mí me sorprendió. Yo pensé que iba a andar llorando por los rincones y no, trato de hacer todo lo que puedo”.

Por último, el autor puso el foco en una cuestión que complica su movilidad por la ciudad de Buenos Aires. “Es una metáfora de la Argentina porque es fácil engañar a mucha gente, uno no se da cuenta de eso hasta cuando tiene que ir en silla de ruedas, 99% de la gente no va. Entonces ves las bajadas en todas las calles en Buenos Aires, hasta que querés usarlas para lo que están hechas y te das cuenta que no sirven, están hechas chantamente, tienen un agujero en el cual te vas de boca”, marcó y después dijo, entre risas, “gracias, Horacio”, en relación con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

LA NACION