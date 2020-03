Murió de coronavirus Willy Burmann, el maestro de danza de Julio Bocca

Bocca despide con palabras de tristeza y agradecimiento a su maestro y amigo, Willy Burmann, que falleció esta tarde en Nueva York

Constanza Bertolini 30 de marzo de 2020 • 22:19

"Cada bailarín tiene su maestro y hoy se fue el mío", escribió hace instantes Julio Bocca para despedir a Wilhelm "Willy" Burmann , el gran maestro de danza que desde el corazón de Nueva York formó a varias de las estrellas de ballet que brillaron en los escenarios del mundo durante los últimos 35 años. Burmann, nacido en Alemania hace 80 años , estaba hospitalizado por Covid-19 : "Se fue por el virus", avisó Bocca a LA NACION .

En una síntesis de su biografía, se anota que Burmann bailó un puñado de años con el New York City Ballet, con el Gran Teatro de Génova, el Ballet de Pensilvania y el de Nueva Jersey. Además de su paso por Fráncfort, en su país dirigió al Ballet de Stuttgart. "Como bailarín tenía que ser perfecto y nunca lo sentí así, por lo que fue muy frustrante. Disfruté bailando muy tarde en mi carrera. Eso es lo que intento enseñarle a la gente: no llegar al punto en que las cosas van mal", había reconocido hace más de una década sobre su etapa en los escenarios, que terminó en los 70.

Si bien como maestro también trabajó para diferentes elencos, como el Washington Ballet, entrenó personalmente a muchos de los nombres más importantes de la danza estadounidense y dio clases en universidades. Fue un coach sin par, invitado en el American Ballet Theatre (ABT) y la Ópera de París, en la Scala de Milan y el Australian Ballet. A partir de 1984, enseñó en el emblemático estudio Steps on Broadway: el salón del Upper West Side, decían, era un semillero de estrellas.

"Él supo descubrir como uno podía cambiar y mejorar", sigue evocando Bocca a su maestro y recuerda ahora desde la cuarentena de su casa en Uruguay cuando lo conoció, tras cumplir su primer año como bailarín en el ABT, donde el argentino se hizo grande. A instancias de Bocca, Burman vino a Buenos Aires a dictar clases en más de una ocasión. "Nunca más lo dejé: fueron 21 años de maestro y 34 de amistad".

También Alessandra Ferri, entre una gran cantidad de bailarines de distintas generaciones y nacionalidades, lo recordó esta noche en su cuenta de Instagram, donde compartió un álbum de fotos en homenaje a su formador.

"El precio para que un bailarín se convierta en profesional es involucrarse totalmente en cada una de las partes de la clase, de principio a fin, ejecutando todas las combinaciones rítmicamente y con la técnica correcta, enfrentando la posibilidad de fallar, de verse incómodo, aprendiendo a confiar. Cuando uno está comprometido con esto, puede hacer lo que quiera artísticamente. Pero sin la ilusión de belleza , el trabajo no sería interesante. La idea no es ser bello, sino dar la ilusión de belleza", había definido Burmann su filosofía de enseñanza en la revisa Dance Magazine, en 1994.

"Willy no querría estar en otro lugar que no fuera en el estudio, haciendo que los cuerpos humanos realicen los movimientos más increíbles y hermosos, haciendo que el ballet sea aún más hermoso, haciendo que los bailarines sean más fuertes y disciplinados", decían hoy en su círculo íntimo y aseguraban que hasta dos semanas, cuando cerró Steps on Broadway por el coronavirus, Burmann seguía dando allí sus famosas clases.

Willy Burmann y Julio Bocca, en Nueva York

Con él "aprendí que caminar es como bailar, que la danza no es una foto si no una película, que uno al caminar apoya el talón primero, pero en la danza son los dedos de los pies. Solo quiero decirle: Willy Burmann, gracias por creer en mí, por tener tu amistad y haber vivido todo lo que hemos vivido alrededor del mundo con grandes figuras del ballet. Siempre estarás en mi corazón y trasmitiré a los estudiantes y profesionales todo lo que me has enseñado", dice Julio Bocca, en un sentido brindis en su honor y memoria.

Burmann con Isabelle Guerin (Opera de Paris) y Julio Bocca