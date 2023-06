Murió el filósofo italiano Nuccio Ordine, que el mes pasado ganó el Premio Princesa de Asturias

escuchar

Un defensor de la cultura clásica, la enseñanza de las humanidades y la lectura, el escritor y filósofo italiano Nuccio Ordine, falleció este sábado en Cosenza, a los 64 años. El intelectual y ensayista italiano, que a inicios de mayo había ganado el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023, sufrió días atrás un derrame cerebral y murió ayer en el hospital Annunziata, en Cosenza. Había nacido en Diamante en el 18 de julio de 1958.

Fue profesor de literatura italiana en la Universidad de Calabria en Rende y presidió el Centro Internazionale di Studi Telesiani Bruniani e Campanelliani, en Cosenza (Ordine se había especializado en el pensamiento del filósofo Giordano Bruno). Fue también miembro del Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, de la Fundación Alexander von Humboldt y del Instituto de Filosofía de la Academia Rusa de Ciencias. Como profesor invitado, asistió a universidades americanas y europeas.

Erudito, cálido y elegante, contaba que había aprendido a leer en una casa sin biblioteca, gracias a la televisión, la radio y las historietas. “Nacer en una casa sin libros y de padres que no estudiaban, vivir en una pequeña ciudad del sur sin librerías ni bibliotecas, sin teatros ni espacios culturales, no significa estar condenado a la ignorancia”, dijo.

"La utilidad de lo inútil", best seller internacional de Nuccio Ordine Acantilado

Por su best seller La utilidad de lo inútil, manifiesto en defensa de humanidades y las actividades culturales consideradas “inútiles” porque no producen (en apariencia) beneficios económicos, se hizo conocido en todo el mundo. La obra se tradujo a decenas de idiomas. “Hoy en día impera una concepción que considera solo útil aquello que genera dinero, pero se necesitan muchas otras cosas para nutrir el espíritu humano, como la música, la literatura o la filosofía que no generan margen económico y que contribuyen a hacer una sociedad más humana”, sostuvo. Advirtió que la “lógica del beneficio” minaba la base de instituciones clave como escuelas, universidades, bibliotecas, museos y laboratorios, “un tesoro que la colectividad debe preservar con celo a toda costa”.

Ese libro de 2013 integra un ciclo dedicado a las humanidades, con Clásicos para la vida. Una pequeña biblioteca ideal, con reflexiones sobre la enseñanza de la literatura y las humanidades y fragmentos de clásicos europeos como Homero, Platón, Plauto, Shakespeare, Cervantes, Baltasar Gracián, Goethe, Gustave Flaubert, Cavafis, Fernando Pessoa, Stefan Zweig y Antoine de Saint-Exupéry, y Los hombres no son islas. Los clásicos nos ayudan a vivir. En Tres coronas para un rey. La empresa de Enrique III y sus misterios reconstruye la historia cultural del siglo XVI europeo a partir de colecciones de emblemas y empresas de Inglaterra y Francia, cartas, retratos, documentos diplomáticos, obras literarias y filosóficas.

Para Ordine, la cultura representa una amenaza para la actual clase política, a la que supo describir como “corrupta y cada vez menos culta”. “La corrupción no se combate solo con buenas leyes, también con buenas escuelas y buenas universidades”, declaró a la revista Lecturas Sumergidas en 2014. “Se trata de formar a ciudadanos capaces de decir no a esta gente, a estas maneras de gobierno; ciudadanos capaces de razonar con sus propias cabezas y de no dejarse influir por el poder de los medios de comunicación al servicio del poder. Naturalmente me doy cuenta de lo que me plantea; del círculo vicioso en el que estamos inmersos, de esta especie de pescadilla que se muerde la cola”.

El escritor iba a recibir en octubre el Princesa de Asturias. “Llevamos muchos días pendientes del estado de salud de Nuccio Ordine y hemos conocido con enorme tristeza que acaba de fallecer -dijo Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias-. Compartimos de corazón el dolor de su familia y amigos y siempre recordaremos la inmensa alegría y el honor que supuso para él la concesión del Premio Princesa de Asturias por su compromiso con la educación y su férrea defensa de las humanidades como vía para transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones. Seremos altavoz de su valiosísimo mensaje y transmitiremos su legado”.

Hoy falleció Nuccio Ordine a los 64 años, "el ensayista más conocido de Italia en el mundo", fue un profesor, filósofo y escritor italiano, reconocido por ser un especialista en la época, arte y literatura del Renacimiento y del pensamiento de Giordano Bruno. pic.twitter.com/83VO2ZIHza — LOS MEJORES LIBROS (@Bibliomaniatico) June 10, 2023

Su obra ha sido publicada por el sello español Acantilado, que ayer despidió en redes sociales al refinado autor. “Desde Acantilado lamentamos la muerte de Nuccio Ordine y compartimos el dolor de su familia y amigos. Siempre nos ofreció cobijo y estímulo intelectual, y nos recordó la importancia del pensamiento como único camino para a abrir la mente y el corazón al mundo”.

Ha muerto nuestro admirado Nuccio Ordine, el profesor jovial. Deja un hueco inmenso en el corazón del humanismo contemporáneo.



📷 Pepe Torres (EFE) pic.twitter.com/2sXZZ7xMrf — Irene Vallejo (@irenevalmore) June 10, 2023

“Ha muerto nuestro admirado Nuccio Ordine, el profesor jovial. Deja un hueco inmenso en el corazón del humanismo contemporáneo”, escribió en su cuenta de Twitter la escritora española Irene Vallejo, cuya obra El infinito en un junco puede vincularse con los ensayos en los que Ordine reivindica el legado de la cultura clásica y humanista.