Murió la artista japonesa Yayoi Kusama a los 97 años

La artista japonesa de vanguardia Yayoi Kusama, cuyas obras basadas en la repetición obsesiva de motivos la hizo mundialmente famosa, falleció a los 97 años.

“Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Yayoi Kusama en un hospital de Tokio el 14 de agosto de 2026 a la edad de 97”, anunció este jueves su sociedad en un comunicado. “A lo largo de una vida extraordinaria dedicada por entero a la creación artística, desarrolló una aclamada carrera internacional como artista de vanguardia, cuya creación incluyó el arte visual, la performance, la narrativa y la poesía”, añadió.

Durante su carrera, que incluyó una larga estancia en Estados Unidos, Kusama transformó sus alucinaciones y traumatismos en una obra original marcada por la reiteración hasta el infinito de motivos emblemáticos, como los lunares.

Nació el 22 de marzo de 1929 en la ciudad de Matsumoto, centro de ⁠Japón, y era la hija menor de una familia acomodada. Comenzó a producir sus patrones de puntos y redes a los 10 años.

Estudió Bellas Artes y a finales de los años 1950 se instaló en Estados Unidos, donde se impuso como una de las figuras de la vanguardia neoyorquina.

Pese a la discriminación que sufrió como mujer japonesa en un país todavía marcado por la Segunda Guerra Mundial, logró hacerse conocer con sus obras y sus provocadores happenings en los años 60, en los que experimentó con la pintura corporal y el sempiterno motivo de los lunares.

También lanzó una marca de ropa, fundó una “Iglesia de la autodestrucción” y se autoproclamó “Gran Sacerdotisa de los Lunares” para oficiar una boda entre dos hombres.

De regreso a Japón en la década del 70, Kusama decidió voluntariamente ingresar en un centro psiquiátrico en Tokio, donde vivió y trabajó hasta el fin de su vida.

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