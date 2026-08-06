Museo Quino: el creador de Mafalda tendrá un espacio cultural propio en Mendoza con su estudio original

MENDOZA.- Un hogar definitivo para papá e hija, en su tierra natal. La provincia del oeste argentino tendrá un museo en homenaje a Joaquín Salvador Lavado Tejón, el creador de Mafalda. Se trata del “Espacio Cultural Quino”, un proyecto que avanza en tierra cuyana y prevé su inauguración antes de fin de año. Así lo confirmaron a LA NACION, los sobrinos del genial artista, quienes están a cargo del legado cultural, y han cedido material original en calidad de préstamo para su exhibición.

Una de las salas del futuro Museo Quino, que funcionará en el edificio de la antigua Escuela Mitre, de Mendoza

La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza con el objetivo de preservar, difundir y poner en valor la obra del humorista gráfico, fallecido en Mendoza el 30 de septiembre del 2020, a los 88 años. El futuro espacio funcionará en el edificio de la antigua Escuela Mitre, ubicado sobre la avenida San Martín 12, en el límite entre la Ciudad de Mendoza y la comuna de Godoy Cruz. Se trata de una construcción de principios del siglo XX, inaugurada en 1906, que fue restaurada recientemente y que funcionó como dependencia cultural.

Releyendo Mafalda Disney+

Aunque su apertura estaba prevista inicialmente para el 17 de julio, fecha del nacimiento del reconocido dibujante, se postergó para los próximos meses. De hecho, se pretendía también que estuviera funcionando para el cumpleaños de Mafalda, el 29 de septiembre, pero sería después, ya que cera de fecha se inaugurará una gran muestra inmersiva en Buenos Aires. “Estamos ultimando detalles para que todos puedan disfrutarlo”, expresaron los familiares del maestro del humor gráfico.

En el Museo Quino en Mendoza habrá muestras permanentes, espacio para charlas y conciertos

“El espacio Quino es un anhelado proyecto que estamos llevando desde hace un buen tiempo junto al gobierno de la Ciudad de Mendoza, con la curaduría de la artista plástica Marcela Furlani, y que representa una oportunidad de compartir, desde la familia, el legado de la obra de Quino”, expresó a LA NACION Guillermo Lavado, uno de los tres sobrinos que custodia la inmensa obra, desde Chile, donde desarrolla también su carrera musical.

“Habrá muestras permanentes, espacio para charlas y conciertos, la oportunidad de ver su estudio completo, que fue trasladado para ser instalado en un lugar especial para que sus seguidores, fieles lectores y nuevas generaciones, tengan un acercamiento a su figura y su obra”, completó “Guille”, sobrino de Quino e hijo de su hermano César, quien fue la fuente de inspiración directa para crear al hermano menor de Mafalda.

Tras la partida en 2023 de Julieta Colombo, sobrina de Quino, la custodia quedó en manos de sus sobrinos Lavado: Diego, Guillermo y Alfredo. De hecho, cada uno brinda su aporte y expertise, en diferentes países, siguiendo de cerca cada instancia de los proyectos, bajo la asociación que denominaron Sucesores JSLavado. El abogado, Diego, en España; el músico, Guillermo, en Chile, y el contador, Alfredo, en la Argentina.

El Espacio Cultural Quino tiene como misión custodiar y promover el legado del renombrado artista, preservando su estudio original y creando a partir de este un espacio de reflexión e inspiración. “Será un lugar donde se mantenga vivo el espíritu crítico y filosófico de su obra, promoviendo el humor gráfico como un lenguaje accesible, universal y transformador, y su mundo de intereses como un universo repleto de diversidades que enriquecen e iluminan el mundo cultural local, regional e internacional”, indicaron desde la Subsecretaría de Cultura de Mendoza.

“Su visión es convertirse en un espacio inclusivo, accesible y dinámico, donde el humor gráfico, y las reflexiones sociales planteadas en la obra de Quino sean el eje central de un diálogo continuo entre generaciones y actividades. Se pretende que el Espacio Cultural sea un lugar que inspire a las personas, sean artistas, educadores o visitantes en general a explorar desde diferentes puntos de partida la obra de Quino, impulsando la reflexión crítica, el espíritu lúdico y la creatividad”, completaron desde el Gobierno provincial.

La propuesta museográfica está liderada por la curadora y artista visual Marcela Furlani, quien trabaja junto a un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de distintas áreas, como arquitectura, diseño, investigación y accesibilidad. El recorrido tendrá varios ámbitos de exhibición, que combinarán salas interiores y espacios abiertos, e incluirá un sector de bienvenida pensado para contextualizar la figura de Quino y las actividades del lugar. El museo incluirá además recursos interactivos, material audiovisual, obras traducidas a distintos idiomas y una biblioteca especializada. También se prevé la incorporación de espacios destinados a actividades educativas, talleres y visitas escolares, con el objetivo de consolidar un perfil pedagógico.

Más allá de su dimensión cultural, el Espacio Quino buscará posicionarse como un atractivo turístico de peso, por lo que se proyecta la incorporación de servicios complementarios, como una tienda temática y otros espacios de encuentro.