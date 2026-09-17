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7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 17 al 23 de septiembre en Buenos Aires
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LA NACION
- Festejos en el Malba. El museo celebra esta semana su 25° aniversario con actividades y entrada gratis, desde el sábado hasta el lunes. El programa incluye un seminario internacional en el auditorio que se transmitirá por YouTube, inauguraciones de exposiciones en sus dos sedes, una fiesta de la lectura, talleres educativos, proyección de cine con música en vivo, un show de DJ sets en la plaza y un desfile en la explanada. Programa en este enlace.
- Goya en Buenos Aires. El Museo Nacional de Bellas Artes (Av. Del Libertador 1473) abrirá al público el martes la exposición Goya en Buenos Aires. Tapices de las Colecciones Reales de España, que presenta dos piezas de gran formato diseñadas por el célebre pintor aragonés y tejidas en la Real Fábrica de Tapices a finales del siglo XVIII. Las obras que Francisco de Goya y Lucientes (Fuendetodos, España, 1746-Burdeos, Francia, 1828) diseñó entre 1776 y 1778 provienen de la Galería de las Colecciones Reales de España y permanecerán exhibidas hasta el 17 de enero gracias a un convenio entre ambas instituciones. Entrada gratis.
- Puente cultural con Brasil. La feria de arte ArPa llega a Buenos Aires para presentar esta semana su primera edición internacional en la Casa Victoria Ocampo, sede del Fondo Nacional de las Artes, con un formato boutique, entrada gratis y una selección curada de catorce galerías de la Argentina y Brasil. (Rufino de Elizalde 2831). Abierta a todo público del 18 al 20, de 12 a 19. Con entrada gratis e inscripción en arpa.art.
- Bienal de Arquitectura. Desde el martes y durante todo octubre, la 20° edición de este encuentro internacional se desplegará por Buenos Aires en el marco del Mes del Diseño y la Arquitectura. Incluirá quince exposiciones en Recoleta y diez programas asociados en distintos puntos de la ciudad. En el Museo Nacional de Bellas Artes, donde la exposición central Habitar reunirá a más de 100 estudios de arquitectura de distintos países. Programación completa en labienalarg.com.ar.
- Doble propuesta en el microcentro. Hasta el 17 de enero se exhibe con entrada gratis en Arthaus (Bartolomé Mitre 434) Estado de Asamblea, muestra de Gabriela Golder inaugurada esta semana. Y este sábado a las 19, en la terraza del centro interdisciplinario, se proyectará la película El espejo sobre la Luna, de Leandro Katz, inspirada en “El Aleph” de Jorge Luis Borges. Repite el 27 a las 19.30. Entrada: $8000 en alternativateatral.com.
- Inauguraciones en el Borges. El Centro Cultural Borges (Viamonte 525) presenta su tercera inauguración de Artes Visuales de 2026. Se trata de las muestras El jardín estrangulado, de Miguel Harte; Tratado de repetición, de Luis Terán; Vista previa, de Andrea Ostera; Triggear, de Damiana Poggi y la colectiva Rumores, apariciones y algunas criaturas extraordinarias, una indagación sobre las poéticas fantásticas contemporáneas del territorio platense.
- Taller gratuito para chicos. A partir de la lectura del libro Influencio versus Fomo. Mi primer celular, de Melina Knoll e ilustrado por Mey, publicado por Pequeño Editor, el sábado a las 16, en la librería Casa Gerbera (Estados Unidos 4167), habrá un taller para chicos de 9 a 11 años, dictado por Olivia Daiez, de Chicos.net. La propuesta es conversar, jugar y reflexionar sobre cómo usar el celular sin abusar y que cada familia pueda construir su propio Plan Digital Familiar. Gratis, con cupos limitados. Inscripción acá.
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