Designan al abogado Alberto Gelly Cantilo como presidente del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas

Hoy se oficializó la designación por dos años como presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas al abogado Alberto Gelly Cantilo (1944), hijo y nieto de los arquitectos Alberto Gelly Cantilo. Estaba en funciones desde abril. El organismo desconcentrado de la Secretaría de Cultura de la Nación depende de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural. Su cargo, como el de todos los presidentes de institutos de investigaciones históricas, es ad honorem. En 2027, en el país se conmemorará el 150° aniversario de la muerte de Rosas.

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1968, Gelly Cantilo es vicepresidente de la Academia Alberto Santos Dumont Argentina y de la Academia Jorge Chavez Dartnell Argentina; subdirector del Instituto de Historia del Derecho del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires; secretario de la Fundación Nuestra Historia, vocal de la comisión directiva del Instituto Newberiano e integrante del Instituto Güemesiano.

El letrado Alberto Gelly Cantilo, presidente del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas Gentileza

Gelly Cantilo se dedica a la difusión de la vida y la obra de Rosas a través de conferencias y de presentaciones de libros de otros historiadores.

El Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas se creó el 6 de agosto de 1938 por iniciativa de un grupo de estudiosos interesados en investigar y difundir la obra de Rosas y la época de la Confederación Argentina, entre ellos, Alberto Contreras, Ramón Doll, Alberto Ezcurra Medrano, Ricardo Font Ezcurra, Manuel Gálvez, Isidoro García Santillán, los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta, Juan B. Ithurbide, Roberto de Laferrere, Mario Lassaga y Ernesto Palacio.

En 1997, durante la presidencia de Carlos Menem, el instituto se oficializó por decreto y, en 2001, fue reafirmado por ley; por ese motivo, el Gobierno no pudo disolverlo en 2025.

El Rosas está ubicado en Montevideo 641, donde se halla la Dirección de Investigaciones Históricas y Coordinación de Institutos, a cargo de Luis Tozzo. Abre de lunes a viernes, de 10 a 18, y no cuenta con empleados propios. Al igual que el Instituto Yrigoyeneano, el personal es provisto por la Dirección de Investigaciones Históricas (que tiene diez empleados).

El próximo jueves, a las 18, el teniente coronel, licenciado y veterano de la Guerra de Malvinas Raúl Daneri, brindará en el Instituto Rosas la conferencia “Manuel Belgrano y la Batalla de Tucumán”, con entrada libre y gratuita. Este enfrentamiento clave de las guerras de la Independencia tuvo lugar el 24 y el 25 de 1812.

Gelly Cantilo comunicó que, el pasado 17, a los 69 años, murió el escritor y periodista José Luis Muñoz Azpiri (h), académico de número del Instituto Rosas.