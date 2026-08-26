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LA NACION

Noche estrellada

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Mariano Holot
LA NACIONMariano Holot
Imagen compuesta del 14 de agosto de 2026 de campos de maíz bajo el cielo estrellado, en el distrito de Jiayin de la ciudad de Yichun, en la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China. (Xinhua/Li Shaojun)
Imagen compuesta del 14 de agosto de 2026 de campos de maíz bajo el cielo estrellado, en el distrito de Jiayin de la ciudad de Yichun, en la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China. (Xinhua/Li Shaojun)Li Shaojun - XinHua

Yichun, China.- Van Gogh no pintó campos de maíz, pero sí noches estrelladas. En esos lienzos, más que el registro del firmamento nocturno, se ha dicho que el pintor manifestaba la agitación que lo atormentaba. Sus vibrantes cielos arremolinados expresan su mirada del mundo. En esta fotografía, esa intensidad de las creaciones artísticas no se presenta de inmediato. Es posible ver también un cielo arremolinado, resultado de una exposición nocturna prolongada que capta la rotación de la Tierra. No hay aquí una cualidad irrepetible, eso que el filósofo alemán Walter Benjamin llamó “aura”, pero sí aquello que el mismo pensador citó como “los aspectos no asequibles al ojo humano”, propios de la lente fotográfica. Quizás recordar esto ayude a distinguir entre lo que surge de la experiencia y la emoción humanas y aquello que, pretendiendo imitarlas, no es más que un prodigio tecnológico.

Por Mariano Holot
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