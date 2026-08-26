Noche estrellada

Yichun, China.- Van Gogh no pintó campos de maíz, pero sí noches estrelladas. En esos lienzos, más que el registro del firmamento nocturno, se ha dicho que el pintor manifestaba la agitación que lo atormentaba. Sus vibrantes cielos arremolinados expresan su mirada del mundo. En esta fotografía, esa intensidad de las creaciones artísticas no se presenta de inmediato. Es posible ver también un cielo arremolinado, resultado de una exposición nocturna prolongada que capta la rotación de la Tierra. No hay aquí una cualidad irrepetible, eso que el filósofo alemán Walter Benjamin llamó “aura”, pero sí aquello que el mismo pensador citó como “los aspectos no asequibles al ojo humano”, propios de la lente fotográfica. Quizás recordar esto ayude a distinguir entre lo que surge de la experiencia y la emoción humanas y aquello que, pretendiendo imitarlas, no es más que un prodigio tecnológico.