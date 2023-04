“Nos vemos en agosto”: una novela inédita de García Márquez llegará a diez años de su muerte

escuchar

MADRID.- El año próximo, cuando se cumpla una década de la muerte de Gabriel García Márquez (1927-2014), y su familia, allegados y su sello editorial le rindan homenaje al Premio Nobel de Literatura, se publicará una novela inédita del autor colombiano: En agosto nos vemos. Pilar Reyes, directora editorial de Penguin Random House, confirmó esta mañana la noticia a LA NACION.

Durante diez años En agosto nos vemos fue atesorada en el Centro Harry Ranson, en la Universidad de Austin, Texas. La institución compró en 2014 a la familia de Gabriel García Márquez el archivo del escritor, integrado por los manuscritos originales de sus célebres novelas (e incluso su discurso de agradecimiento para el Premio Nobel de 1982), fotografías, correspondencia e incluso las máquinas de escribir Smith Corona y las computadoras que utilizaba. “Lo adquirimos para hacerlo visible”, decía el Centro Harry Ramson cuando concretó la operación. El año próximo, por decisión de los hijos del escritor, Rodrigo y Gonzalo García Barcha, esta novela inédita verá la luz en una fecha que coincide con los diez años de la partida del escritor. El sello Random House, del grupo PRH, publicará la novela.

Años en la misma historia

García Márquez trabajó durante años en la misma historia que sus lectores conocieron con la extensión de un cuento, también titulado “En agosto nos vemos”. Esta trama y los mismos personajes siguieron visitando al autor quien consideraba que aquel relato merecía otro tipo de abordaje. Así, fue dando forma a capítulos de una novela donde se profundiza esta historia.

“En agosto nos vemos fue el fruto de un último esfuerzo por seguir creando contra viento y marea. Leyéndolo una vez más a casi diez años de su muerte descubrimos que el texto tenía muchísimos y muy disfrutables méritos y nada que impida gozar de lo más sobresaliente de la obra de Gabo: su capacidad de invención, la poesía del lenguaje, la narrativa cautivadora, su entendimiento del ser humano y su cariño por sus vivencias y sus desventuras, sobre todo en el amor, posiblemente el tema principal de toda su obra”, expresaron los hijos de García Márquez.

Pilar Reyes, directora de PRH, añadió: “Como editores de toda la obra de Gabriel García Márquez, la publicación de un inédito suyo supone un inmenso orgullo, además de ser una noticia que los lectores del mundo entero celebrarán. Es un honor además publicarlo en el 2024, año en el que se conmemoran los 10 años de su muerte”.

Una mujer de 52 años, felizmente casada, visita cada 16 de agosto la tumba de su madre en una isla del Caribe. Además de las noticias, Ana Magdalena Bach le lleva a su madre un ramo de gladiolos frescos. El ritual se repite durante 28 años hasta que en uno de estos viajes conoce a un hombre un poco más joven que ella. Viste un traje de lino y lleva un bigote “de mosquetero”.

Antes de ser una novela, Gabo escribió un relato homónimo que contiene esta historia. Con el devenir de los años, fue expandiendo la historia, profundizando la trama de este cuento que The New Yorker había publicado traducido al inglés en 1999 (“Meeting in August”). El diario español La Vanguardia también publicó, en 2014, este relato que contiene pasión al son de Debussy. “Se llamaba Ana Magdalena Bach, había cumplido cincuenta y dos años de nacida y veintitrés de un matrimonio bien avenido con un hombre que la amaba, y con el cual se casó sin terminar la carrera de letras, todavía virgen y sin noviazgos anteriores. Su padre fue un maestro de música que seguía siendo director del Conservatorio Provincial a los ochenta y dos años, y su madre había sido una célebre maestra de primaria montesoriana que, a pesar de sus méritos, no quiso ser nada más hasta su último aliento”, escribía Gabo en la primera versión de esta historia.

En agosto nos vemos saldrá a la venta en 2024 simultáneamente en formato físico, libro electrónico y audiolibro y en varios idiomas. Será sin dudas uno de los sucesos editoriales más importantes del próximo año.