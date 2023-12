escuchar

La novela Nuestra parte de noche, de Mariana Enriquez, figura entre los cien libros recomendados por la revista estadounidense Time. Es el único libro de autor argentino incluido en la famosa lista de favoritos de la publicación, que hace un repaso por lo mejor de la literatura publicada en inglés durante el año en ese país.

Nuestra parte de noche, publicada en la Argentina en 2019, llegó este año a Estados Unidos con el título Our share of the night. Ganadora del Premio Herralde en 2019, la novela obtuvo, el mismo año de su lanzamiento, los premios Kelvin 505 a la “Mejor novela original en castellano”, Celsius a la “Mejor novela de ciencia ficción, terror o fantasía escrita en español”, y el de la Crítica de Narrativa Castellana.

En una reseña publicada en febrero pasado, The Washington Post definió la novela como “una obra maestra del terror sobrenatural”. Para The New York Times, se trata de un libro “monumental”. Un extenso artículo de Benjamin P. Russell, dedicado a la escritora argentina, define a Enriquez como una “estrella de rock literaria” (en parte por sus gustos musicales) y una “figura destacada de la ficción gótica contemporánea”.

En Hispanoamérica, la novela lleva 30 ediciones y fue traducida al italiano, francés, alemán y noruego, además del inglés. En Estados Unidos, fue un éxito desde comienzos de este año, con elogios de reconocidos medios con destacadas secciones dedicadas a la cultura literaria como The New York Times.

La novela de Enriquez en inglés Gentileza Mercedes Guiraldes

Desde marzo pasado, Enriquez viene presentando en escenarios de distintos puntos de la Argentina el espectáculo No traigan flores. Ahora, tras agotar entradas para la próxima función del 14 de diciembre en el Teatro Coliseo, la escritora sumó una nueva presentación para el lunes 18. La apuesta teatral que empezó como una experiencia performática regresa a la ciudad de Buenos Aires, junto al artista Alejandro Bustos y el contrabajo de Horacio “Mono” Hurtado.

LA NACION