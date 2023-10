escuchar

Uruguay sigue cosechando títulos en los “mundiales” de poesía en lengua española. Este jueves, la poeta, traductora y profesora uruguaya Circe Maia (Montevideo, 1932), de 91 años, ganó la vigésima edición del Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. La autora de En el tiempo y Breve sol fue distinguida por “convertir la poesía en un método de conocimiento de la realidad, que se basa en la experiencia diaria con un lenguaje transparente y exacto”, según destacó el jurado integrado por Amelina Correa, Enrique Ojeda, Mercedes Cebrián, Martín López-Vega, Carlos Pardo y Diego Doncel. Maia, que publicó siendo niña su primer libro en 1944, es una de las grandes poetas en lengua española, y muy apreciada en la Argentina. Su libro más reciente es Voces del agua, de 2020.

La poeta, que reside en Tacuarembó desde hace décadas, recibirá veinte mil euros. El Ayuntamiento de Granada, patria chica de García Lorca, creó el galardón en 2004 con el objetivo de premiar “el conjunto de la obra poética de un autor vivo que, por su valor literario, constituya una aportación relevante al patrimonio cultural de la literatura hispánica”. En ediciones anteriores lo recibieron autores como el chileno Raúl Zurita, el mexicano José Emilio Pacheco, la peruana Blanca Varela, el español Pere Gimferrer, la uruguaya Ida Vitale y el español Francisco Brines (ningún argentino lo obtuvo hasta ahora). También se entrega una réplica de la escultura Luna, de Miguel Moreno.

Escritores y lectores en lengua española celebraron la noticia. “Entre el repiqueteo de la lluvia otoñal en Oviedo me entero de que la poeta uruguaya #CirceMaia ha ganado el PremioInternacionalGarcíaLorca. Y un poema suyo me viene a la mente, en un exacto presente”, posteó en X la escritora española Irene Vallejo.

De Circe Maia, "Regresos"



Estábamos tan acostumbrados

al ruido de los niños,

-gritos, cantos, peleas-

que este brusco silencio, de pronto...

Nada grave. Salieron.

Sin embargo

en pocos años será lo mismo

y no nos sentaremos a esperarlos. — Inés Bortagaray (@InesBortagaray) October 19, 2023

“Escribo sobre ese mundo común, no sobre mis sueños, mis esperanzas, mis amores. No, no. Me tira más otra cosa, una especie de realismo. Ojo, el realismo también puede ser muy superficial. Pero no me gusta hablar de cómo reflejo mi personalidad”, declaró Maia en una entrevista con La Diaria, en alusión a un eje de su literatura: la experiencia. También escribió relatos: Destrucciones y el conmovedor Un viaje a Salto, sobre el encarcelamiento de su marido, Ariel Ferreira, detenido por la dictadura uruguaya (durante ese periodo se la destituyó de su cargo de profesora de filosofía en escuelas secundarias). En 2007, había obtenido el Premio Nacional de Poesía de Uruguay y en 2015, el Premio Bartolomé Hidalgo de poesía por Dualidades.

“Toda la familia de Circe está muy feliz, y también Tere Andruetto y yo”, dijo a LA NACION el editor Gastón Sironi, que este año publicó una segunda edición ampliada de La pesadora de perlas. Obra poética y conversaciones con María Teresa Andruetto (Viento de Fondo), que incluye poemas inéditos de Maia. Este libro, a su vez, ganó el Premio Alberto Burnichon al mejor libro editado del año en Córdoba; Burnichon fue un refinado editor en Córdoba, secuestrado y asesinado por la dictadura militar en 1976.

“Es extraña Circe: muy sencilla y a la vez sumamente compleja -escribió Andruetto en el flamante Una lectora de provincia (Ampersand)-. Tiene un pensamiento muy sofisticado, pero escribe sobre lo más cotidiano y ha elegido una manera de retirarse (no del todo, porque publica, pero ha dosificado al extremo su vida pública) para poder hacer verdaderamente una obra y para hacerla, así como la ha hecho, escribiendo en medio del quehacer doméstico, conjugando ahí poesía sobre la corrosión del tiempo, sobre la vida que se desliza sin que nos demos cuenta, sobre la búsqueda de la luz y del asombro diario de vivir”.

Según informaron los organizadores, Maia recibió la noticia de la concesión del premio “muy emocionada”; en un audio reveló que, con apenas once años, había empezado a leer los poemas de Lorca e intentaba escribir como él. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, se comunicó con una de las hijas de la autora, Alicia Ferreira, que informó que su madre no se encontraba bien de salud pero que, al enterarse del premio, dijo sentir un enorme orgullo. El Premio García Lorca se entregaría en principio en la primavera boreal, en 2024, con la presencia de la galardonada y de otros poetas premiados.

A esta edición del premio se habían presentado un total de 36 candidaturas de quince países (nueve correspondían a mujeres), hechas por más de setenta instituciones nacionales e internacionales. Tras España, Argentina, con Alfonso Nassif, Diana Bellessi, Jorge Boccanera, Miguel Oscar Menassa y María Negroni fue el segundo país con más candidatos.

Un poema de Circe Maia

Raíces

Hoy de mañana

tuvimos que arrancar unas hierbas

que creían por todas las ranuras.

Se arrancaron las hierbas

y quedaron al sol temblando las raíces

como sorprendidísimas… ¿y esto?

¿De lo oscuro a lo claro en un instante?

---

Muerte invertida, rara:

de la tierra cerrada y ciega

al ojo azul, que todo lo traspasa.

---

Abrirse a todo aire: perderse.

Soltarse a toda luz: también perderse

dicen las raíces

temblando.