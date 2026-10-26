Otras vidas

En Habitar como un pájaro, la pensadora belga Vinciane Despret cuenta que, antes de que se gestara ese libro, hubo un mirlo. “Cantaba con el corazón, con todas sus fuerzas, con todo su talento de mirlo”, describe. Despret –cuyos trabajos sobre el vínculo entre los seres humanos y los animales son tan innovadores como políticos– registró en ese ave intensidad, presencia y un habla “en tensión de belleza”. Algo de eso seguramente perciban quienes participan de esa singular ceremonia que es la observación de aves. Tal vez incluso lo sintió la fotógrafa que, en un parque de Minnesota, descubrió esta urraca azul. El ejercicio de la fotografía exige un “prestar atención” que, en términos de Despret, bien puede incluir la multiplicidad del mundo: un camino abierto hacia otras formas de vida que ayude a “aprender a volverse capaces de conceder atención”.