Para fans bilingües: empieza una lectura de la nueva novela de zombis de Lorrie Moore

Parafraseando el título de uno de los cuentos de Lorrie Moore (Glens Falls, 1957) siempre se podrá decir (y esperar) más que de cierta gente. Este mes, los admiradores de la escritora estadounidense en la Argentina, que no son pocos, tienen motivos para celebrar. Hoy el sello Penguin publicó en Estados Unidos y el Reino Unido su nueva novela I Am Homeless If This Is Not My Home (No tengo hogar si este no es mi hogar), protagonizada por Finn, un joven profesor de literatura, y ambientada en los días previos a las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Su hermano, Max, se está muriendo y su exnovia, Lily, se suicida. Sin embargo, ella regresa de la muerte (de muy buen humor) y retoma el romance con Finn. Esta historia se alterna con entradas de un diario escritas por la propietaria de una pensión en el siglo XIX y que involucran otras dos muertes. Finn roba estos diarios de un albergue turístico y la historia de fantasmas del siglo XIX se imbrica con una de zombis en el siglo XXI.

Desde el miércoles a las 8:30 escuchamos (el audiolibro), leemos y comentamos brevemente la nueva novela de Lorrie Moore. Gratis para quien quiera, por acá: https://t.co/17UW25eeDi — Santiago Llach (@santiagollach) June 19, 2023

En coincidencia con el lanzamiento de la cuarta novela de Moore, que el sello Seix Barral publicará en español a comienzos de 2024, el escritor y editor Santiago Llach, gran conocedor de la obra de la autora, inicia este miércoles un taller gratuito de lectura y escucha del audiolibro de I Am Homeless If This Is Not My Home. “Es una novela sobre zombis, con un hombre que acompaña a su hermano, que va a morir; al mismo tiempo, se suicida su exnovia, resucita y salen de viaje -dice Llach-. Como una gran telenovela sobre el duelo, mezclada con una subtrama del siglo XIX, después de la posguerra civil, tanto la mezcla temporal como lo fantástico estaban en algún cuento de Lorrie, ‘Como la vida’, que tenía algo así, pero esta es la primera vez que incursiona de manera plena en eso”.

La portada de la cuarta novela de Lorrie Moore y su autora

“Tuvo reseñas mixtas”, cuenta Llach, que entrevistó a la escritora cuando visitó Buenos Aires, invitada por el Filba en la primavera de 2019, en un Teatro Cervantes repleto (la escritora y cineasta Majo Moirón estrenó en 2020 el documental Cómo hablar con Lorrie Moore, sobre el paso de la autora por el festival).

The New York Times definió la novela como “caprichosa, irregularmente divertida y cercana al terror popular”. En The New Republic, se lee: “¿Qué tiene que ver la Guerra Civil con Lily y Finn? ¿Las muchas menciones de Lincoln pretenden recordarnos que, en la narrativa actual, una figura menos noble pronto asumirá la presidencia? ¿Es la acción asesina de Elizabeth una especie de movimiento #MeToo, hecho con unos 150 años de anticipación? La novela nos invita a especular sobre las resonancias entre la era de la posguerra y la nuestra, pero no son fáciles de identificar. Las tramas se enredan como cabello enmarañado”.

“It is as if life were just a dream placed in the window to cool, like a pie, then stolen.” pic.twitter.com/XLpPw6ZjU2 — María José Navia (@mjnavia) June 20, 2023

“Escucharemos el audiolibro, que dura seis horas, mientras acompañamos con la lectura en pantalla en inglés -informa Llach-. Todo vía Zoom, todo es gratis; yo aporto audio y texto. Son sesiones de una hora desde el miércoles 21 al viernes 29 a las 8.30 AM (no incluye sábado y domingo). Cuarenta y cinco minutos de escucha y lectura y quince de comentarios”. El link al Zoom será enviado por mail luego de inscribirse en este enlace. Ya hay más de 200 inscriptos para escuchar y leer la novela de zombis de Lorrie Moore.