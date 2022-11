Pinta levanta vuelo en su nueva sede de Miami

escuchar

No podría haber mejor lugar que The Hangar, un espacio de Coconut Grove que evoca las conexiones históricas de Estados Unidos con América Latina a través de la aerolínea Pan Am, para alojar la 16a edición de Pinta Miami. Obras de Fernando Botero, Le Parc, Jesús Rafael Soto, Roberto Matta y Victor Vasarely se cuentan entre las exhibidas por 48 galerías e instituciones de 17 países en la feria impulsada por Diego Costa Peuser, que abrirá mañana al público.

El viernes a las 16 habrá allí una visita guiada organizada por arteba, como parte de un circuito que recorre también durante esta semana las galerías argentinas presentes en Art Basel, Untitled y NADA. Nuestro país está representado por OdA, Imaginario, Pabellón 4, Remota, Sasha D. Selvanegra y Subsuelo.

Obra de Julio Le Parc de la serie Conmemoración. Génesis americana (1991), presentada por la galería Sasha D en Pinta Gentileza Pinta

Entre las propuestas destacadas de esta edición se cuentan un homenaje a Ides Kihlen –artista argentina homenajeada también meses atrás en el Museo Nacional de Bellas Artes, cuando cumplió 105 años- y una exhibición presentada en el Museum District de Decentraland por edigital.art y la colección Ella Fontanals-Cisneros.

La mecenas cubana se sumará además a los coleccionistas latinoamericanos –junto con los argentinos Jorge Pérez y Ama Amoedo, entre otros- que adquirirán obras en la feria, que otorga también los premios Next y EFG Latin American Art Awards. Este último, anunciado anoche, fue para la brasileña Carla Chaim, representada por la galería Raquel Arnaud.

Para agendar:

16a edición de Pinta Miami en The Hangar (3385 Pan American Drive, Coconut Grove), del 1 al 4 de diciembre. Más información en miami.pinta.art