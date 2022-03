Rumbo a los 105, un gran año para Ides Kihlen: “Soy un fenómeno de la naturaleza”

De pie como un árbol de ramas frágiles, pero con un tronco erguido y aferrado a esta tierra, Ides Kihlen se apoya en su andador y pinta sobre la mesa debajo de una ventana. Las cortinas, el piso, las paredes y su propio delantal tienen los colores y las formas de su obra musical y bailarina. Formas y signos en danza, que mueve con sus manos nudosas a un ritmo propio. La artista cumplirá el 10 de julio 105 años de vida y más de cien de trabajo: la pintura es su obsesión desde que tiene memoria.

“En realidad yo pinto desde que era una nena, pero no guardé mis trabajos. Muchas veces volvía a pintar los cartones -dice-. Hoy me arrepiento de no haber guardado más obra. Mucho de lo que tengo de épocas antiguas fue rescatado por mis familiares. ¡Hubiese sido lindo tener cien años de pinturas para exhibir!” Sin embargo, los primeros ochenta años pintó solo para sí. Recién en las últimas dos décadas expuso en museos y galerías.

Ides Kihlen rumbo a los 105 años

A propósito, el Bellas Artes prepara un homenaje a la mayor artista argentina en actividad para el mes de su cumpleaños. Sus hijas, Ingrid y Silvia, y su nieta Marcela no tuvieron más que levantar el teléfono para agendarle, además, varias exposiciones en el exterior, con obras que van de 1945 a la actualidad: “Obtuve un sí rotundo a cada muestra que propuse”, cuenta Ingrid. Su calendario 2022 comenzó con la recientemente inaugurada muestra en Eleven11 Gallery, en West Palm Beach, Estados Unidos. Luego, colgarán sus obras en Galería Aina Nowack, en Madrid, y para su cumpleaños en la sede de la isla de Menorca.

En Buenos Aires, el fin de semana participó de la feria MAPA con buenas ventas en la galería Via Margutta. En mayo tendrá un gran homenaje en el Museo de la Cárcova, donde Kihlen estudió: para esa ocasión el artista Dardo Flores está trabajando un audiovisual que será una de las sorpresas de la muestra. Mientras tanto, la Universidad Nacional de las Artes (UNA) le entregará también este año el título Honoris Causa. El segundo semestre la espera Nueva York, con una retrospectiva de cuarenta obras en la galería Hutchinson Modern & Contemporary, y más tarde, California, en la Westbrook Modern Gallery de Carmel by the Sea.

Una obra de técnica mixta con los clásicos recortes de papelitos en blanco y negro que llama “pianitos”

De todo esto se ocupan sus hijas, con quienes la artista convive desde que comenzó la pandemia en un departamento de la Avenida Alvear. Allí no entra nadie: esta entrevista es una cruza de llamados, mails, audios y videos. Ides no pierde tiempo, se pone sus delantales duros con manchas secas y se arrima a la mesa cada día, sin falta, bien temprano desde la mañana. Pinta sentada y también parada, según la obra, a veces necesita moverse. “Ahora estoy trabajando en una serie distinta que me encanta. En estos últimos dos años hice muchos trabajos monocromáticos. El blanco y negro predominaron, incluso trabajé en una serie que denominé Pandemia, con mis clásicos recortes de papelitos blancos y negros que hace años vengo utilizando, que les dicen pianitos, pero que Rafael Squirru nombró como Serie Del Tigre”.

Primero trabaja el fondo. Colores directo del pomo, que estira con un trapo en movimientos circulares, fuertes, decididos. También salpica pintura o estira pinceladas rápidas. Cuando ese remolino la deja satisfecha comienza a probar la disposición de tiras de papel arrancadas a mano. Un mediodía sus hijas le muestran un video en el que se la ve en plena faena. Le preguntan qué le parece. Opina sobre sí misma: “Soy un fenómeno de la naturaleza”.

Es un prodigio, sí, pero su rutina tiene un orden y cierta ligereza, además de una pasión que la desborda y la lleva: “Duermo muy bien porque trabajo mucho. Mi día comienza en el taller a las ocho. Al mediodía almuerzo algo liviano, descanso un rato y en general por las tardes trabajo un rato más o toco el piano. Me encanta cocinar, pero no tengo tiempo, así que ahora me cocinan mis hijas. No tomo café, pero me doy el gusto de una copita de champagne a la nochecita”.

Ides Kihlen, al piano: "No puedo dejar de tocar" Soledad Aznarez - Archivo

Su estilo Coco Chanel es inconfundible: “No me gusta mucho usar maquillaje y uso ropa sencilla, muchas veces debajo de delantales, para que no se manche. Cuando salgo, viene una visita o a hacerme fotos o reportajes entonces sí me maquillo, poco, me gusta lo sutil. Me encantan las vinchas y los lentes oscuros son mi debilidad. ¡Tengo una colección!”.

Escucha menos, pero eso no le impide llevar una vida social, ahora a la distancia. “Me gusta mucho hablar con mis amigos y familiares. Me gusta saber de ellos y estar al tanto de lo que les pasa. Siempre tenemos algún tema de conversación, cada uno habla de lo suyo y yo siempre tengo algún nuevo proyecto para compartir”, dice Ides. Casi todos los días se toma un tiempo al piano, su otra pasión. “Toco mis propias composiciones y cuando mis animalitos escuchan la música vienen a hacerme compañía”.

-¿Cuáles son tus placeres?

-La pintura, la música y el champagne.

-¿El momento más feliz del día?

-El comienzo del día.

-¿Qué te entretiene?

-No miro televisión, no quiero angustiarme. Trato de hacer cosas que me gusten, y además del piano y la pintura paso tiempo con mi familia y mis animales.

-¿Qué te dan ganas de hacer?

-Siempre tengo ganas de pintar y tocar el piano. No puedo dejar de hacerlo.

-¿Tu próximo desafío?

-¡Seguir trabajando!

-¿Cómo te cuidas?

-Como poquito y siempre trabajo para estar activa.

-¿Qué aprendiste a tus años?

-Siento que a pesar de mis casi 105 años tengo todo por aprender.

-Si tuvieras que pedir un deseo, ¿cuál sería?

-Cien años más.