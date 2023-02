escuchar

El joven exhibe orgulloso su talento para dominar la bicicleta. Lo hace precisamente frente a una bicicletería donde su dueño, indiferente a las habilidades del muchacho, está concentrado en la pantalla de su teléfono. Sin embargo, esa quietud física no quiere decir que él también no esté haciendo sus propias piruetas. Es que el hombre, de 75 años, es uno de los miles de adultos mayores que, debido a la crisis pos-Covid y a la inflación, hace todo tipo de malabares para que sus ingresos le alcancen. Una encuesta de la Asociación Americana de los Adultos Retirados da cuenta de que un creciente número de personas de más de 65 años afirman que su situación económica ha empeorado y que deben seguir trabajando para llegar a fin de mes. Esto sucede en Estados Unidos. Inimaginables las penurias de los ancianos que tienen que sobrevivir con casi 100% de inflación. No hay pirueta que alcance.

Temas La historia detrás de la foto