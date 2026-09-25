La obra original, un óleo que vio la luz en 1882, se llama Jeanne. También se la conoce como Primavera, detalle que, por esas cosas del azar, aproxima la enorme reproducción que unos trabajadores instalan en París con la estación recién iniciada en este lado del planeta. La huella de Édouard Manet permanece, incluso en lo descomunal de la gigantografía. Jeanne Demarsy, la modelo retratada, fue una joven que tenía, según se cuenta, la dosis exacta de encanto, belleza y modernidad necesaria para sobresalir en los salones y los bulevares de la Belle Époque. París se quería moderna, y lo era. Tanto como puntillosamente devota de modas, códigos sociales, juegos de apariencia. La limpidez primaveral de Demarsy, eternizada por Manet, era también una meditada obra que ella plasmaba en cada lazo, cada conjunción entre prendas y accesorios, cada gesto.azo, cada conjunción entre prendas y accesorios, cada gesto.