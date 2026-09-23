“Prueba de vida”: escritores de talla internacional reclaman al presidente de Eritrea por doce colegas detenidos e incomunicados desde 2001

Por iniciativa de PEN Internacional, escritores de renombre mundial -entre ellos, los Nobel de Literatura Olga Tokarczuk y J. M. Coetzee, Isabel Allende, Paolo Giordano, Lydia Cacho, Colm Tóibín, Philippe Sands, Gioconda Belli, Llúcia Ramis, Dacia Maraini, Elif Shafak, Mille Rode, Sheng Xue, Chloe Aridjis y Yann Martel, entre otros- firmaron una carta abierta dirigida al presidente de Eritrea, Isaias Afwerki, en la que exigen la liberación de doce escritores y periodistas detenidos el 18 de septiembre de 2011, veinticinco años atrás, en ese país africano.

Por segunda vez en 2026, PEN Internacional impulsa la campaña “Prueba de vida” que pide pruebas fehacientes de que los escritores y periodistas eritreos que permanecen recluidos en régimen de incomunicación desde 2001 siguen vivos, además de reclamar que “se ponga fin a veinticinco años de silencio y desapariciones forzadas”. El pasado 26 de junio, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, PEN difundió una carta del escritor nigeriano Ben Okri, ganador del Premio Booker en 1991 por El camino hambriento.

El derecho internacional considera la desaparición forzada una forma de tortura, ya que causa un grave sufrimiento mediante encierros clandestinos y una prolongada incertidumbre sobre el destino o el paradero de las víctimas. El historial de derechos humanos de la dictadura eritrea es uno de los peores del mundo, según Human Rights Wacht. PEN Eritrea en el Exilio se fundó en 2014, debido al régimen represivo.

Además de Tokarczuk y Coetzee, la carta lleva la firma de Burhan Sonmez, presidente de PEN Internacional; Rohinton Mistry, ganador del Premio Internacional Neustadt de Literatura; Tsitsi Dangarembga, galardonada con el Premio de la Paz de la Asociación Alemana de Libreros; Isabel Allende, galardonada con la Medalla de la Fundación Nacional del Libro por su destacada contribución a las letras estadounidenses; Anthony Doerr, ganador del Premio Pulitzer, y Colm Tóibín, ganador del Premio Literario IMPAC de Dublín, entre otros. La petición se puede firmar en este enlace.

Veinticinco años después, doce escritores y periodistas siguen desaparecidos en Eritrea pen-international.org

La carta completa a Afwerki

El 18 de septiembre de 2026 se cumplirán exactamente 25 años desde que su Gobierno puso en marcha una brutal campaña de represión contra los detractores de su administración. En cuestión de días, la prensa libre de Eritrea y las voces independientes del país fueron sistemáticamente silenciadas.

La represión se tradujo en la detención y el encarcelamiento arbitrarios, por parte de las fuerzas de seguridad, de periodistas, escritores y poetas que aspiraban a construir una Eritrea justa, pacífica y democrática. Hoy recordamos sus nombres: Amanuel Asrat, Dawit Habtemichael, Dawit Isaak, Fessehaye ‘Joshua’ Yohannes, Matheos Habteab, Medhanie Haile, Sahle ‘Wedi-ltay’ Tsegazeab, Said Abdelkadir, Said Idris ‘Abu Are’, Seyoum Tsehaye, Temesgen Ghebreyesus y Yousif Mohammed Ali.

Durante un cuarto de siglo, estas personas han permanecido recluidas en régimen de incomunicación y se les ha negado el acceso a asistencia letrada, atención médica y contacto con sus seres queridos. Se encuentran entre los escritores que llevan más tiempo detenidos en el mundo. Su único delito aparente fue ser voces independientes y hablar de la Eritrea con la que soñaban para el futuro. Para empezar, nunca deberían haber sido detenidos.

Las familias de estos escritores, el pueblo eritreo y la comunidad literaria mundial se han encontrado con un silencio doloroso e ilegal. Ocultar toda la información relativa a su estado de salud, su paradero y su supervivencia constituye una violación del derecho internacional y un acto de crueldad.

Nosotros, los escritores, periodistas, poetas, editores y defensores de los derechos humanos que firmamos este escrito, procedentes de todos los rincones del mundo, nos dirigimos hoy a ustedes con una única y urgente petición: que aporten pruebas inmediatas y contrastadas de que todos los escritores y críticos eritreos detenidos arbitrariamente se encuentran con vida.

Señor Presidente, el futuro de Eritrea debe construirse con sus mentes más brillantes, y no a base de reprimirlas. Ningún escritor ni periodista debería ser víctima de una desaparición forzada por expresar pacíficamente sus opiniones.

Seguimos solidarizándonos con nuestros compañeros desaparecidos y no cejaremos en nuestro empeño hasta que sean liberados.