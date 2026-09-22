Kandahar, Afganistán.– La imagen de esta niña concentrada en las páginas de su libro, con la mirada baja y envuelta en un hiyab verde, captura una realidad espeluznante. Desde la llegada de los talibanes al poder en agosto de 2021, las mujeres tienen prohibido acceder a la educación secundaria y universitaria. La niña se encuentra aquí en la escuela, derecho que tiene hasta los 12 o 13 años. A partir de esa edad, se verá enfrentada a un muro infranqueable respecto de su futuro. Por eso, la mera posibilidad de leer, que en gran parte del mundo se considera un acto básico, una rutina o un placer cotidianos, se ha convertido en Afganistán en un profundo acto de resistencia. Para muchos niños y niñas de otros países y culturas el acceso a la lectura es tan natural que ni siquiera lo valoran. Es más, probablemente desconozcan que tener un libro entre las manos en una escuela para esta niña es un privilegio con fecha de vencimiento.