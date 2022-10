¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Leyendas urbanas escalofriantes con fantasmas y criaturas tenebrosas

escuchar

Las brujas, los monstruos y los fantasmas no existen, pero que los hay, los hay. Los encontramos, sin lugar a dudas, en el universo de la ficción: cuentos de terror, leyendas urbanas escalofriantes, hechizos de brujas que dan miedo (o no tanto) y, por qué no, historias que hacen morir (de la risa). Esta semana reunimos doce títulos para compartir con chicos y adolescentes en estos días de muertos y noches de brujas.

"La dama blanca", de María Inés Falconi Maqueta

La dama blanca, de María Inés Falconi (Alfaguara). Dos relatos paralelos, que transcurren en distintas épocas históricas, son el eje de esta gran novela que recomiendo para preadolescentes. Hay amistad y romance, pero, también, enfermedad y peste. De la epidemia de fiebre amarilla que mató miles de personas en Buenos Aires en 1871 a los virus actuales que apestan: por ese camino planteado por la autora con humor y lenguaje coloquial surge una ¿relación? inquietante y un misterio que perdura. Ilustrado por Rodrigo Folgueira, es de esos libros que apasionan y no se pueden soltar hasta el final.

Atención: la leyenda de la dama de blanco se cuenta, también, en el libro Fantasmas escondidos, de María Laura Caruso (Hola Chicos), una recopilación de doce mitos urbanos que dan miedo.

"Experimento magnesia", de Franco Vaccarini Maqueta

Experimento magnesia, de Franco Vaccarini (AZ). También ilustrado por Folgueira, esta historia da miedito de verdad. A partir de una apuesta, los protagonistas (Magui y Damián) deciden entrar a una juguetería abandonada para revelar el misterio de un muñeco, Darky, que (supuestamente) se mueve. El desafío entre amigos es solo el inicio de una aventura terrorífica con recursos del género fantástico combinado con una leyenda maldita del pueblo y algo de ciencia ¿ficción? Los que quieran escuchar al autor contando sobre el proceso creativo pueden activar el código QR que trae el libro como parte del material adicional de la Serie Del Boleto de AZ.

La previa de Noche de brujas se puede disfrutar el fin de semana en la Usina del Arte Gza. Cultura BA

A espaldas del mundo, de Gabriela Faillace y Pablo Miranda (Del Naranjo). Quinto volumen de la saga La cripta de los Casares, protagonizada por cinco amigos que aman los misterios, las leyendas urbanas y de fantasmas. En el primero de los libros, el grupo recorre el Cementerio de la Recoleta y participa de una visita guiada repleta de mitos y anécdotas truculentas como la trágica historia de Rufina Cambaceres, que fue enterrada viva, según la leyenda. Desde entonces, cuando quedan encerrados entre tumbas y estatuas, viven aventuras espeluznantes que incluye la cripta de los Casares, la familia de Bioy.

La quinta parte de La cripta de los Casares: A Espaldas del Mundo Maqueta

En esta entrega también aparecen fantasmas y extraños personajes del pasado. Ideal para los fanáticos de la saga (que tendrá tres títulos más, según los editores) y, también para quienes quieran descubrirla, ya que cada uno se puede disfrutar por separado.

Nada de hablar con extraños, de Adela Basch (Planeta Lector). Siete cuentos “bascheanos”, como dice el subtítulo de este libro ilustrado por Soledad Sobrino. A diferencia de los recomendados anteriores, que se toman el asunto del miedo bastante en serio, la autora encara todos los temas y las historias con un humor delirante, fiel a su estilo. Entre los relatos, además del que da título al libro, hay uno de misterio que se llama, precisamente, “Un cuento de misterio” y está protagonizado por “una famosa escritora inglesa, muy reconocida por sus cuentos y novelas de detectives”. ¿Agatha Christie? No. Miss Theryoo. Aunque los editores de la colección sugieren que es un libro para chicas y chicos de alrededor de 8 años, yo (que tengo varios más) lo disfruté como loca.

Monstruos y Fantasmas Maqueta

Monstruos y fantasmas de acá nomás, de Ana María Shua (Alfaguara). Este libro de relatos también me fascinó. Está integrado por siete leyendas de seres sobrenaturales como el lobizón o mitos camperos como el de la luz mala. Lo que tiene de interesante, además de las historias en sí mismas, es que después de cada ficción la autora aporta información y reflexiones sobre los personajes míticos. Hay, también, como en algunos de los otros recomendados, una leyenda urbana protagonizada por el fantasma de una chica que deambula por los alrededores del Cementerio de la Recoleta.

Uno más: en Diario de un lobizón, de Cecilia Solá (Sudestada), ilustrado por Mateo De Brasi, Benjamín, el menor de los hermanos Wolenzky, narra en primera persona qué siente al ser el séptimo hijo varón y por qué se siente distinto a los demás.

Los colores del miedo, de Olga Drennen (Quipu). Una novela de misterio para pequeños lectores donde también hay fantasmas y misterios de otras épocas que dan (un poco) de miedo. De la serie “Negrita”, tiene ilustraciones de Camila Rapetti y presenta una historia dentro de otra. La que guía la trama está protagonizada por una nena, Valentina, que está muy intrigada por lo que sucede adentro de una mansión antigua que a ella le parece un castillo. Allí conoce a otra nena, Malena, quien la invita a jugar con sus muñecas. Sí, en este relato también hay una muñeca espeluznante que parece tener vida y algunos fantasmas que quieren divertirse.

"Nunca vi una bruja" Maqueta

Nunca vi una bruja, de Luciana De Luca y Francisco Cunha (Periplo). Vuelvo a recomendar este libro que me encanta. Un rostro con ojos enormes nos invita a espiar qué se esconde adentro de la tapa calada. Al mirar a través de esos anteojos enseguida descubrimos que se trata de una historia mágica. Está narrada por una nieta que visita a su abuela que vive “en un lugar lleno de sombras y recovecos tenebrosos”. Hay un bosque infinito, muchas plantas y animales, pero ninguna bruja. ¿Es que alguien alguna vez vio una bruja? Para los que quieran saber cómo detectarlas, al final viene un test ilustrado muy divertido.

"El bosque de los siete hechizos"

El bosque de los siete hechizos, de Liliana Cinetto (Norma). Con la participación “especial” de personajes de cuentos célebres, que aparecen sin nombres precisos pero muchos lectores podrán reconocer, esta historia disparatada ilustrada por Mariela Califano va a atrapar seguramente a los fans de los cuentos de brujas y hechiceras. Pero no se trata de esas brujas malvadas que dan miedo. Por suerte. Dalmacia, la protagonista, es “la única bruja con diploma que ejercía su profesión allí”. Allí es el bosque de los siete hechizos, que estaba protegido hasta que “un día pasó lo que pasó”. Ideal para leer a los más chicos de la casa.

Entre muchos otros libros, Cinetto es también autora de Disparates de una bruja, (Riderchail). Edwina es una bruja que aprende hechizos y encantamientos en cursos de Internet y que tiene la habilidad de cumplir los sueños “con garantía de felicidad por diez años”. Tiene un gato vegetariano, que se llama Archivald, y una lechuza, Cordelia, que solo se queda dormida si le leen varios cuentos. La protagonista de esta historia disparatada también tiene un sueño: dar la vuelta al mundo. Y eso se propone Edwina, acompañada por Cordelia y Archivald, a los que –atención- no les gusta viajar.

Rincones tenebrosos, de Fabián Sevilla (Quipu). Con ilustraciones de Fernando Carmona, este título también integra la serie “Negrita”. “Dos novelas para tener pesadillas”, dicen los editores. Y tienen razón: en la primera, La cabaña de los espectros, las historias de terror que se cuentan entre amigos para pasar la noche están muy cerca de volverse realidad; en la segunda, Algo horrible hay en el sótano, aparecen criaturas tenebrosas que asustan muchísimo a los protagonistas.

Bonus track

Tarde de brujas

El lunes 31, en el mismísimo día de Halloween, según las costumbres nórdicas, la librería Yenny organiza una “tarde de brujas”, con lectura de cuentos con dragones, lobos, brujas y ogros de la mano de Alejandra Alliende. El encuentro, con entrada libre, se realizará a las 17.30 en el local de Alto Avellaneda (Av. Gral Güemes 897, Avellaneda).