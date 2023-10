escuchar

NUEVA YORK.- Salman Rushdie, el aclamado novelista y defensor de la libertad de expresión que fue ruinmente atacado en un evento público el año pasado, está escribiendo un libro de memorias sobre esa experiencia. Su casa editora, Random House, anunció el miércoles que Knife: Meditations After an Attempted Murder (Cuchillo: meditaciones después de un intento de asesinato) saldrá a la venta el 16 de abril del año próximo.

“Sentí la necesidad de escribir este libro, como una forma de asumir lo que me pasó y de responderle a la violencia con arte”, dijo Rushdie en una declaración pública.

Rushdie fue atacado sobre el escenario de la Institución Chautauqua, una comunidad artística de verano en Nueva York, donde estaba previsto que hablara sobre Estados Unidos como refugio seguro para escritores en el exilio. Cuando el evento estaba por comenzar, un joven de 24 años saltó al escenario y apuñaló repetidamente a Rushdie en la cara y el abdomen, hasta que miembros de la audiencia lograron reducir al atacante. Rushdie resultó gravemente herido, tuvo que ser intubado y estuvo conectado a un respirador durante un tiempo, y quedó ciego del ojo derecho.

El atacante, Hadi Matar, residente de Nueva Jersey, se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato.

Rushdie ha pasado gran parte de su vida amenazado por la violencia. Tras la publicación de su novela Los versos satánicos —que incluye un relato ficcionalizado de la vida del profeta Mahoma—, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini, lanzó una fatwa en 1989 llamando a matar a Rushdie y ofreció una recompensa de 2,5 millones de dólares por su cabeza.

Rushdie pasó a la clandestinidad y tuvo que esconderse durante casi una década, una experiencia que ya relató en un libro de memorias anterior, Joseph Anton, que fue publicado en 2012. El título del libro refiere al alias que debió utilizar durante ese período, Joseph Anton, en homenaje a los escritores Joseph Conrad y Anton Chejov.

La fatwa en su contra fue levantada en 1998, y Rushdie se convirtió en una activa figura pública en Nueva York, y en un gran defensor de la libertad de expresión. Y también siguió escribiendo.

Al principio, según le reveló a la revista The New Yorker, Rushdie rechazaba la idea de escribir sobre el apuñalamiento, “porque sentía que el ataque me exigía que yo escribiera sobre el ataque”. Pero luego empezó a reconciliarse con la idea, y empezó a pensar que sería una buena contrapartida de Joseph Anton, aunque desde una perspectiva muy diferente. “Pienso que cuando alguien te clava un cuchillo en el cuerpo, se transforma en una historia en primera persona”, dijo Rushdie. “Es una historia que tiene un ‘yo’.”

Rushdie es autor de quince novelas, la más reciente Victoria City, publicada en febrero. En Estados Unidos, Knife será publicada por editorial Randon House, que pertenece a Penguim Random Books, según informó la agencia The Associated Press.

“Knife es un libro mordaz y agudo, un recordatorio del poder que tienen las palabras para dar sentido a lo impensable”, escribió en un comunicado CEO de Penguin Random House. “Para nosotros es un honor publicarlo, y estamos sorprendidos de la determinación de Salman para contar su historia y de esa manera volver al trabajo que tanto ama: escribir.”

(Traducción de Jaime Arrambide)