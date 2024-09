Santiago Caputo le regaló a Javier Milei un retrato presidencial al estilo del rey Carlos III

Escuchar

Una imagen puede contener muchos significados. Ayer, en sus cuentas en redes sociales, el Presidente publicó la imagen de un nuevo retrato suyo que guarda semejanzas con el que el artista británico Jonathan Yeo le hizo al rey Carlos III de Inglaterra para su coronación. A diferencia de la obra de Yeo -que está pintada en vivos tonos rojos y mide 2,5 por 2,5 metros-, la de Javier Milei tiene capas de azul que casi eclipsan el sol de la banda presidencial y mide 1,55 x 1,10 metros. Tanto Carlos III como Javier Milei tienen la misma pose, apoyados sobre un bastón o cetro. En el retrato del Presidente, a diferencia del monárquico, no sobrevuela ninguna mariposa.

La pintura, que se suma a una galería de retratos realizados por artistas nacionales y extranjeros (en su reciente viaje a Madrid, Milei recibió de obsequio un enorme retrato de cuerpo entero, también con la banda presidencial), había sido difundida semanas atrás por el asesor del Presidente, Santiago Caputo, pero alcanzó mayor notoriedad cuando, ayer el Presidente lo compartió en sus cuentas de X e Instagram, donde se presenta como “economista”.

Consultado por LA NACION, el Presidente confirmó que el cuadro se lo había regalado el joven Caputo. Precisó que era un cuadro físico y no una imagen digital. No obstante, el Presidente no pudo corroborar la autoría. “Me regalaron el cuadro, me gustó y lo puse”, dijo. La pintura está en la Quinta de Olivos.

A su vez, en diálogo con este diario, Caputo contó que la autora del retrato es la artista Josefina Salinas. “Se tomó la imagen de la tapa de la revista Time [el Presidente fue portada del prestigioso semanario estadounidense] y nos inspiramos en el cuadro del rey Carlos”. El asesor presidencial informó que Salinas estaba trabajando en una serie de tres retratos presidenciales. “Este es el primero”, señaló. La cuenta de Salinas en Instagram no es pública. Las fotos de Milei para Time fueron hechas por la fotógrafa argentina Irina Werning.

A finales de mayo la emblemática revista Time dedicó su portada al “radical” presidente argentino Getty Images

El columnista del programa de streaming de cultura y humor Finjamos demencia, Santiago Barbeito, había conjeturado que la imagen había sido creada por inteligencia artificial. “Parece que estuviera apoyado sobre un lienzo -estimó el especialista en comunicación visual-. ¿Fue creado por inteligencia artificial? ¿Está pegado sobre una imagen? ¿Lo hizo el propio Santiago Caputo? Para mí es el retrato definitivo de Milei”. Según Barbeito, la imagen de “Milei en blue” se vincula con los “sentidos meméticos”, el anonimato y la “lógica” de las redes sociales.

La investigadora y ensayista Laura Malosetti Costa, autora de Retratos públicos. Pintura y fotografía en la construcción de imágenes heroicas en América Latina desde el siglo XIX, dijo a este diario que el Presidente, al construir su propia galería de retratos -caracterizado como un león vestido de traje y corbata y con banda presidencial, como Napoleón tras la derrota de Waterloo o capturado en un gesto de vehemencia- “pretende emular los grandes gestos y símbolos de la nación”. “Ensaya gestos y quiere pasar a la historia como disruptivo”, señala. El resultado, en su opinión, es “bastante patético y termina siendo una mala parodia, una mezcla rara de animal salvaje con el deseo de parecer serio y tradicional”.