Agenda de TV del domingo: River - Boca, Central - Newell’s, Gimnasia - Estudiantes, PSG, Real Madrid - Barcelona, Fórmula 1, Colapinto en Fórmula 3, tenis y Leones

En la Argentina y en el exterior será un superdomingo deportivo. Como para estar pendiente de las pantallas desde muy temprano hasta la noche.

En el fútbol nacional continúa la fecha de los clásicos por la Copa de la Liga Profesional, con su propuesta más fuerte: River vs. Boca. Y acompañan dos cruces más que atractivos e intensos: Rosario Central vs. Newell’s y Gimnasia vs. Estudiantes de La Plata.

En el fútbol extranjero dos encuentros se llevan el mayor interés: el superclásico Real Madrid vs. Barcelona, por la liga de España, y la visita de Paris Saint-Germain, aunque esta vez sin Lionel Messi, a Monaco, por la de Francia.

El automovilismo transcurre un fin de semana fuerte, que coronará con varios focos de interés: la carrera inaugural de la Fórmula 1, parte del Gran Premio de Bahréin; la de Fórmula 3, muy temprano, con la participación de Franco Colapinto, y la de IndyCar en Texas.

Charles Leclerc partirá primero en el Gran Premio de Bahréin, con Ferrari. afp - AFP

El tenis tiene lo suyo, con las finales masculina y femenina del Masters 1000 de Indian Wells. El básquetbol verá en acción a Gabriel Deck, en Real Madrid vs. Manresa, y a Nicolás Laprovittola, en Barcelona vs. Gran Canaria, por la liga española. Además, Utah Jazz y New York Knicks se medirán en la NBA. Por su parte, los Leones volverán a enfrentarse con India por la Pro League. Y el atletismo ofrece su Mundial bajo techo en Serbia.

La televisación del domingo 20

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

14 Rosario Central vs. Newell’s. TNT Sports

Ligue 1

9 Monaco vs. PSG. ESPN

Liga de España

10 Espanyol vs. Mallorca. ESPN

Premier League

11 Leicester vs. Brentford. ESPN en Star+

Copa FA

9.30 Crystal Palace vs. Everton. ESPN en Star+

Serie A

8.30 Venezia vs. Sampdoria. ESPN 3

Bundesliga

11.30 RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt. ESPN en Star+

Eredivisie

10.30 Ajax vs. Feyenoord. ESPN 3

AUTOMOVILISMO

5.40 Fórmula 3. La carrera de Bahréin. ESPN

TENIS

17 El ATP Masters 1000 de Indian Wells. La final femenina. ESPN Extra

BÁSQUETBOL

Liga ACB

8.30 Real Madrid vs. Manresa. Fox Sports

NBA

20.30 Utah Jazz vs. New York Knicks. NBA TV

HOCKEY SOBRE CÉSPED

11 India vs. Argentina. La Pro league. ESPN Extra

ATLETISMO