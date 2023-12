escuchar

Al deporte le quedan todavía varias jornadas de actividad intensa hasta fin de año. Quizás ninguna como la de este sábado, que tendrá definiciones importantes. En más de una disciplina. Y todo forma parte de la agenda de televisión del día.

El Campeonato Argentino Abierto de polo vibrará con el partido más importante del año: La Dolfina y La Natividad jugarán la final. Y así como el Abierto de Palermo se terminará, en el rugby comenzará el Circuito Mundial de Seven, en el que participará Pumas 7s. En la primera jornada del torneo de Dubái, los argentinos se enfrentarán con España a la madrugada de Buenos Aires, con Australia a la mañana y con Irlanda poco después del mediodía.

También en el fútbol habrá cuestiones importantes. La Copa de la Liga Profesional conocerá sus primeros dos semifinalistas, porque se desarrollarán los cuartos de final: Huracán vs. Platense y Godoy Cruz vs. Banfield. Mucho más temprano se determinará el campeón mundial sub 17, cuando Alemania y Francia lo diriman en Indonesia.

El seleccionado argentino de seven viene de ganar la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Santiago y ahora afronta el estreno en el Circuito Mundial de Seven. @lospumas7s

En el automovilismo local la categoría más popular quedará al borde de la definición: la última fecha de Turismo Carretera desarrollará su prueba de clasificación en Villicum, San Juan. Y La Garra, el seleccionado argentino femenino de handball, afrontará su segundo compromiso en el Mundial de Dinamarca, contra Chequia.

Los mejores torneos europeos de fútbol y rugby tendrán nuevas jornadas. En el deporte rey habrá actividad en las ligas de Inglaterra, España, Italia, Francia y Alemania, con algunos argentinos como protagonistas. Y en el francés Top 14 habrá varios representantes albicelestes en acción: Joel Sclavi en La Rochelle; Ignacio Ruiz, Joaquín Oviedo y Jerónimo De la Fuente en Perpignan; Marcos Kremer, Benjamín Urdapilleta y Bautista Delguy en Clermont, más Facundo Isa y Tomás Lavanini como suplentes en Toulon y Clermont, respectivamente.

También sucederá en el tenis, en el que María Lourdes Carlé, frente a la francesa Diane Parry; Solana Sierra, contra la brasileña Laura Pigossi, y Julia Riera, ante la eslovena Polona Hercog, procurarán alcanzar las semifinales del Argentina Open, un torneo 125 de WTA que tiene lugar en Tenis Club Argentino, Palermo.

La televisación del sábado 2 de diciembre

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

18.30 Huracán vs. Platense. Por los cuartos de final. ESPN Premium

21.30 Godoy Cruz vs. Banfield. Por los cuartos de final. TNT Sports

Huracán experimenta un gran repunte y se clasificó como primero de la zona A para los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, en los que se enfrentará con Platense. Fotobaires

Mundial Sub 17

9 Alemania vs. Francia. La final. D Sports+

Premier League

12 Arsenal vs. Wolverhampton. ESPN

12 Brentford vs. Luton Town. Star+

12 Burnley vs. Sheffield United. Star+

14.30 Nottingham Forest vs. Everton. ESPN Extra

17 Newcastle vs. Manchester United. ESPN

Liga de España

10 Girona vs. Valencia. D Sports

12.15 Athletic Bilbao vs. Rayo Vallecano. D Sports

14.30 Real Madrid vs. Granada. ESPN

17 Osasuna vs. Real Sociedad. ESPN 3

Serie A

11 Genoa vs. Empoli. Star+

14 Lazio vs. Cagliari. Star+

15.45 Milan vs. Frosinone. Star+

Ligue 1

13 Lens vs. Lyon. Star+

17 Nantes vs. Nice. Star+

Bundesliga

11.30 Borussia Mönchengladbach vs. Hoffenheim. ESPN 2

11.30 Bayern München vs. Union Berlin. Star+

11.30 Bochum vs. Wolfsburg. Star+

11.30 RB Leipzig vs. Heidenheim 1846. Star+

14.30 Stuttgart vs. Werder Bremen. Star+

POLO

Abierto Argentino Femenino

14 El Overo Z7 UAE vs. La Dolfina. La definición. Star+

Campeonato Argentino Abierto

16.30 La Dolfina vs. La Natividad. La final. ESPN 2 y Star+

AUTOMOVILISMO

Turismo Carretera

16 La prueba de clasificación de la fecha de San Juan, última del campeonato. DeporTV y Motorplay.tv

Con Ford, Mariano Werner lidera la Copa de Oro y está cerca de una nueva coronación en Turismo Carretera.

HANDBALL

Mundial femenino

11.30 República Checa vs. Argentina. D Sports+ y TyC Sports

TENIS

13 Argentina Open. Las semifinales. TyC Sports

RUGBY

Circuito Mundial de Seven

2 La primera etapa, en Dubái. Star+

Top 14

11 Toulon vs. Pau. Star+

13 La Rochelle vs. Perpignan. Star+

17 Clermont vs. Racing 92. ESPN Extra

LA NACION