Agenda de TV del sábado: PSG con Messi, Fórmula 1 en Singapur, San Lorenzo - Huracán, Independiente, SIC - CASI e Hindú - Newman, Inter - Roma y una fiesta de TC2000 en Buenos Aires

El fin de semana deportivo comienza con fuerte presencia del fútbol argentino y de las ligas más importantes de Europa, el automovilismo se lleva buena parte de la atención local e internacional y el rugby tiene una fecha fuerte en Buenos Aires. Todo estará disponible para seguirlo en las pantallas.

Luego de la ventana FIFA, se reanudan los campeonatos europeos. El Paris Saint-Germain de Lionel Messi recibe a Nice en el liderazgo de la liga francesa. Antes, en Inglaterra, irrumpirá el clásico londinense entre Arsenal y Tottenham Hotspur, y la Premier League ofrecerá cinco partidos más. En Italia, Inter vs. Roma tendrá participación de varios argentinos, como Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Paulo Dybala. En España, Barcelona visitará a Mallorca y Sevilla vs. Atlético de Madrid será uno de los cruces más atractivos del sábado en el Viejo Continente.

En la Argentina, la Liga Profesional se centrará en el clásico entre el golpeado San Lorenzo y el encumbrado Huracán, que a falta de seis fechas marcha tercero. Además, Independiente visitará a Arsenal, un día antes de la elección de autoridades en el club de Avellaneda, y habrá tres enfrenamientos más: Banfield vs. Godoy Cruz, Central Córdoba vs. Sarmiento y Platense vs. Defensa y Justicia.

San Lorenzo y Huracán, lo más interesante del fútbol local este sábado. Nicolas Aboaf - FotoBAIRES

Por otra parte, Córdoba será la sede de la definición por la Copa Sudamericana, que protagonizarán São Paulo, de Brasil, que cuenta con Jonathan Calleri, e Independiente del Valle, de Ecuador.

En tanto, tras dos semanas sin actividad reaparece la Fórmula 1, con el Gran Premio de Singapur, que ejecutará el último entrenamiento y la prueba de clasificación en el circuito callejero de Marina Bay, donde puede haber un campeón este domingo. Y el automovilismo estará de fiesta en la capital argentina, donde TC2000 desarrollará la prueba de clasificación de su máxima competencia: 200 Kilómetros de Buenos Aires.

También el rugby vivirá sensaciones fuertes: el Top 13 presentará su clásico SIC vs. CASI y un muy prometedor Hindú vs. Newman. Y pueden surgir los últimos dos clasificados para las semifinales, en una jornada del torneo superior de URBA que se completará con cuatro encuentros: Los Tilos vs. CUBA, Buenos Aires Cricket & Rugby vs. Alumni, Regatas Bella Vista vs. Pucará y Rosario vs. San Luis.

La televisación del sábado 1

FÚTBOL

Liga Profesional de Fútbol

Banfield vs. Godoy Cruz. TV Pública 20.30 Arsenal vs. Independiente. TNT Sports

Copa Sudamericana

17 São Paulo vs. Independiente del Valle. La final. ESPN 2

São Paulo va por su segunda Copa Sudamericana, contra Independiente del Valle, que procura lo mismo; el club brasileño y el ecuatoriano definirán en Córdoba. Andre Penner - AP

Ligue 1

Strasbourg vs. Rennes. Star+ 16 PSG vs. Nice. ESPN

Premier League

Fulham vs. Newcastle. Star+ 13.30 West Ham United vs. Wolverhampton. Star+

Liga de España

Sevilla vs. Atlético de Madrid. ESPN 2 15.45 Mallorca vs. Barcelona. ESPN 3

Serie A

Napoli vs. Torino. ESPN 2 13 Inter vs. Roma. ESPN

Inter vs. Roma. ESPN 15.30 Empoli vs. Milan. Star+

Lautaro Martínez vuelve a Inter tras integrar el seleccionado argentino en dos amistosos en Estados Unidos; se enfrentará con Roma, el conjunto de Paulo Dybala. ALBERTO PIZZOLI - AFP

Bundesliga

RB Leipzig vs. Bochum. Star+ 13.30 Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach. Star+

Primera Nacional

15 Almagro vs. Independiente Rivadavia. TyC Sports

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

La práctica 3 del Gran Premio de Singapur. Star+ 10 La prueba de clasificación del Gran Premio de Singapur. Star+

Max Verstappen procurará en Singapur una pole position que lo acerque a su segunda corona de Fórmula 1. Joe Portlock - Formula 1 - Formula 1

TC 2000

12.30 La prueba de clasificación de 200 Kilómetros de Buenos Aires. TyC Sports

RUGBY

Top 13

Rosario vs. San Luis. ESPN en Star+ 16 Buenos Aires CRC vs. Alumni. ESPN Extra y Star+

Premiership

11 Saracens vs. Leicester Tigers. ESPN 3

BOXEO

23.30 David Cuéllar vs. Gilberto Pedroza. Space

VÓLEIBOL

El Mundial femenino