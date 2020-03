Maradona en San Petersburgo, disfrutando el único triunfo de la Argentina en el Mundial Rusia 2018 (2-1 vs. Nigeria). Crédito: DPA

La televisión en tiempo de cuarentena es una variante para combatir contra el aburrimiento, incluidos los amantes del deporte que padecen la suspensión de todas competencias por tiempo indeterminado. Los partidos, carreras y demás en directo deberán esperar, por lo que los canales de televisión buscan alternativas para sus programaciones diarias.

Documentales y series de Netflix, YouTube y demás plataformas son opciones para mitigar el efecto de la abstinencia. Por eso, LA NACION ofrece a diario un menú de posibilidades.

Qué hay para ver este sábado

De Sunderland hasta la muerte

Plataforma: Netflix

Es una serie documental sociocultural y deportiva que sigue desde dentro la temporada 2017/2018 del equipo inglés Sunderland mientras lucha por recuperarse después de descender de la Liga Premier, la máxima categoría de su país. Sunderland es un todo un emblema de su ciudad y para sus hinchas.

Argentina en los mundiales

Proyección: este sábado, a las 12, por DeporTV (canales 100 de Cablevisión y 631 y 1631 de DirecTV)

Como para conmoverse: México '86 en terreno de definiciones. En este caso, los tres partidos más importantes del seleccionado dirigido por Carlos Salvador Bilardo y con Diego Armando Maradona en su máxima expresión, frente a Inglaterra, Bélgica y Alemania. Además, el enuentro inaugural de Italia '90, contra Camerún. Casi ocho horas de fútbol llenas de recuerdos y emociones.

Maradona 10 x 10

Proyección: este sábado, a las 13, por TyC Sports (CV 22/101, DTV 629/1629)

Un programa de diez horas consecutivas dedicadas a la magia de Diego Maradona con los mejores momentos del 10 en la cancha y fuera de ella. Más de 200 segmentos de la vida del ex capitán del seleccionado argentino: los mejores goles, los partidos más emblemáticos, patadas, frases, entrevistas, participaciones musicales, actuaciones en cine y en programas de televisión, frases, curiosidades y anécdotas.

Los mejores clásicos de la Superliga

Proyección: este sábado, a las 15, por TNT Sports (CV 124/604, DTV 603/1603, TeleCentro 112/1018, Supercanla 423/140)

Un repaso a los principales enfrentamientos del último campeonato. Hoy, el Gimnasia vs. Estudiantes de la fecha 12, con el Lobo de Diego Maradona en el clásico frente a un Pincharrata entonces comandado por Gabriel Milito. A continuación, River vs. San Lorenzo, con un resultado que no se daba desde hacía mucho en el estadio millonario. Y por último, un tercer clásico, el histórico Racing vs. Independiente de febrero pasado, que parecía sería de festejo para uno y terminó dando un vuelco sorprendente.

ESPN 30 x 30: D. Wade: Life Unexpected

Proyección: este sábado, a las 21, por ESPN 3 (CV 104, DTV 626/1626)

En 90 minutos, el documental destaca todos los aspectos de la vida de Dwyane Wade, figura de la NBA, desde su dura infancia hasta las tres conquistas en Miami Heat. También atraviesa los problemas matrimoniales en su vida, su crianza y la culminación de su triunfante carrera.

