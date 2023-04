Ajedrez: Nepomniachtchi vs. Liren, dos grandes maestros en busca de la corona que abandona Magnus Carlsen

escuchar

Este domingo comienza en Kazajistán un match de 14 partidas entre el ruso Ian Nepomniachtchi y el chino Ding Liren para definir un nuevo campeón mundial. Recordemos que ya hace varios meses Magnus Carlsen anunció que no defendería su título. Alegó falta de motivación. No es la primera vez que ocurre algo así: en 1975 el entonces campeón Bobby Fischer no se presentó a defender la corona ante Anatoli Karpov.

Pero las situaciones son distintas: en aquel momento Fischer no había vuelto a jugar ninguna partida desde que ganara el campeonato mundial ante Spassky en Islandia en 1972. Presentó una serie de exigencias para jugar que no fueron aceptadas por la Fide, que, hay que decirlo, estaba presionada por los soviéticos para que no lo hiciera. C on todo, por su actitud general de presentar demandas inusuales para la época, Fischer dejó la sensación de que no quería jugar.

Ahora es diferente. Carlsen compite regularmente en torneos, si le gustan o si tienen buenos premios. Y al desentenderse del campeonato, pareciera relativizar su importancia. Y es que, gane quien gane, Nepo o Ding, será un campeón mirado con desconfianza, porque estará claro que el mejor jugador del mundo seguirá siendo Carlsen. Me temo que la institución del campeonato mundial, que siempre fue normativa en el ajedrez, considerada con el máximo respeto y autoridad, empiece a perder su status eminente. Y que, como ocurre con otros deportes, se torne más importante el ranking o los grandes torneos.

Pero no hay que desmerecer a los contendientes. Nepo, que parte como favorito, fue el último rival de Carlsen en 2021. Aunque el noruego lo vapuleó, luego hizo algo muy difícil, como volver a ganar el torneo de Candidatos. Ganar dos veces seguidas el torneo de Candidatos es una gesta que lo alinea con otros grandes del pasado que también lo consiguieron: Smyslov, Spassky, Korchnoi. Todos rusos.

Ding Liren es un jugador desconcertante. Hace dos o tres años, Carlsen mismo decía que era su rival más difícil. Pero en los últimos tiempos se muestra irregular en sus resultados. Sigue siendo capaz de jugar a muy alto nivel, con una profundidad de juego que causa admiración aun en los entendidos, pero lo combina con derrotas impropias de su categoría.

Los dos estarán jugando un poco contra sí mismos. Nepo, que siempre juega muy rápido, deberá estar atento y evitar la superficialidad que lo llevó al fracaso la vez anterior. Y Ding, que su exceso de profundidad no lo lleve a caer en un foso insondable del que no pueda salir. Dos guerreros a la sombra de uno más grande que ellos, pero que no está.