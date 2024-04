“Soy un poco robot”. La campeona mundial de 17 años que aprendió a jugar en un shopping de Pilar

Candela Francisco tiene 17 años y es la primera mujer argentina en ser campeona mundial juvenil de ajedrez

Candela Francisco camina lento, pero cuando se sienta frente al tablero y agarra una pieza, tiene movimientos rápidos, como una corriente de agua que fluye sin obstáculos. En los 45 minutos de entrevista con LA NACION queda claro que Candela -de 17 años y la primera mujer argentina en ser campeona mundial juvenil de ajedrez- es una invitación a la constancia y a la disciplina.

En su pasión por el ajedrez, Candela tiene una ambición desmedida por tratar de explicarlo todo. “Cuando se piensa en un deporte, se piensa todo en lo físico. Este también es un deporte mental, es un juego de pensar, de ingenio, de razonar… Es interesante, y créeme que está bueno”, dice, como carta de presentación, la nacida en Pilar.

"Es un deporte mental, es un juego de pensar, de ingenio, de razonar", dice Candela sobre el ajedrez Santiago Cichero/AFV

Ella asegura que son muchas las personas que no entienden su forma de vida. Confiesa que le es muy difícil explicar que todo forma parte de un plan. “Soy jugadora de ajedrez profesional y algunos quizá solo piensan que lo hago por hobby”. Candela sabe que nunca podrá controlar la mirada de los demás, pero sí puede elegir cómo le afecta y qué hacer ante ese escenario. “Muchas veces intenté explicarlo, pero es como que lo sienten de una forma muy técnica, que no entra en el raciocinio, aunque lo quieran entender, tienen que googlearlo. Y muchas veces yo inconscientemente hablo como si el otro me entendiera”.

El ajedrez gobierna su día a día: “El hecho de pensar y razonar cada jugada, cada plan, cada movimiento… En la vida también tenés que pensar qué vas a hacer bien, porque va a tener consecuencias”.

Y agrega: “Es importante pensar todo el tiempo. Pensar antes de hablar, pensar antes de actuar, razonar lo que estás haciendo. Tener un plan. Vos tenés que tener un plan de me levanto, desayuno, me lavo los dientes, hago la cama, voy a tal lugar. En el ajedrez es lo mismo. Vos estás haciendo una jugada que conlleva un plan por detrás. No es que hacés las jugadas incoherentemente y después decís ahora quiero hacer otra. Todo tiene un orden”.

El 10 de mayo, Candela llevará su talento para el ajedrez al subte Santiago Cichero/AFV

Candela va variando su relato de acuerdo al interlocutor. Ahora mismo piensa cada palabra antes de decirla. Y cuando las dice, lo hace con convencimiento. “Si querés jugar en la élite tenés que estar todo el día, 24/7″. Hay sentimientos que la interpelan y no los oculta. “Tengo un problema, me cuesta disfrutar los momentos. Tuve el honor y el privilegio de ganar muchos torneos importantes desde chica y tener una carrera que fue muy rápida. Pensá que en 4-5 años logré muchos títulos inalcanzables, pero me cuesta mucho disfrutar el momento. Esto de no ser conformista me hace seguir viendo qué es lo próximo y no decir ‘soy campeona mundial’”.

Está en el último año en la Escuela SEADEA (Sistema de Educación a Distancia del Ejército Argentino). Empezó en 2023 y eso le permitió manejar mejor sus horarios. “Me envían un material teórico con fecha límite de entrega y me dicen la fecha que tengo que ir a rendir la materia. No tengo que asistir de manera presencial y tengo más tiempo para estudiar ajedrez, que es lo que yo quiero”, aclara.

Sus comienzos y la preparación física

Navidad de 2010. Candela tiene 4 años. Sus padres deciden comprarle un juego de ajedrez en un local de Todo x 2 pesos. Cuando recibió el regalo, apenas reaccionó con una palabra: “interesante”. Esa casualidad se fue transformando en algo más profundo. “El contacto y la conciencia van por dos lados distintos”, dice. El juego quedó guardado hasta los 9 años. Los días sábados sus padres comenzaron a colaborar en un comedor de niños. Con urgencia, tuvieron que buscarle una actividad a Candela. Encontraron que en un pequeño shopping de Pilar daban clases de ajedrez ese día. Fue su primer inicio. Tuvo ganas. Y vocación. Y comprendió que ese mundo era el que deseaba vivir.

Candela se consagró campeona mundial juvenil en México Instagram

El ajedrez pasó a regir su vida, su organización y la resolución de sus conflictos. Candela sabe que se necesita mucha resistencia durante las partidas. “Estamos hablando que pueden llegar a durar entre cinco y seis horas. Si vos no tenés la resistencia de estar ahí sentada, pensando, se te va a hacer complicado. Podés jugar toda la partida perfecto, pero si te quedaste sin energía, se te va la resistencia y podés cometer un error, aunque hayas hecho todo bien desde un principio”, avisa.

Lorena, su mamá, la acompaña siempre a todos lados.. “Entiende mis necesidades y qué es lo que me pasa en el momento con solo una mirada”, confiesa Candela. Detrás de los flashes y del campeonato del mundo que obtuvo en México hay una historia de esfuerzo y perseverancia. “Para los torneos más importantes que gané, los aéreos los conseguimos dos días antes, es algo desesperante. Yo no puedo estar pensando si voy a viajar cuando tengo que estar mentalizada en el torneo”, dice y alza la voz.

Candela lleva el ajedrez al subte y va a desafiar a los pasajeros

Este año, llegaron más buenas noticias para Candela. Emova (la empresa concesionaria de la red de Subtes de Buenos Aires) realizó un acuerdo con la nueva esperanza del ajedrez argentino para acompañarla en torneos internacionales durante 2024. En mayo van a desarrollarse distintas acciones para acercar y dar a conocer el universo del ajedrez a los usuarios más jóvenes del subte. La primera de estas iniciativas consistirá en la realización de un torneo simultáneo el 10 de mayo, donde Candela desafiará a 20 jugadores.

Las vías del subte están a pocos metros, Candela sonríe para la foto. “Me pareció una linda locura llevar el ajedrez al subte. Creo que es impensado. Hay eventos que se hacen en escuelas, ya jugué en las plazas pero jamás en un subte. Te digo que no estaba ni en mis primeras diez opciones. Será un desafío muy lindo y también para que la gente pueda ver otra parte del ajedrez. Creo que va a llamar mucho la atención. No es algo común. No es que vos prendés la televisión y ves una partida de ajedrez. Siempre va a haber un lugar para jugar al ajedrez”.

Cómo logró ser campeona con 17 años

A sus 17 años, Candela no se permite relajos ni distracciones. Repite que siempre se tiene que seguir preparando. Entre tantas ambiciones que tiene en su hoja de ruta, Candela resalta que quiere ser campeona mundial de mujeres de todas las edades y ganar el título de Gran Maestro (GM).

—Lamentablemente soy un poco robot y siempre estoy pensando en lo que viene. Cuando termino una partida importante, si me fue bien, me pone muy contenta. Lo que pasa es que, a diferencia de otros deportes, que cuando ganan van y festejan con la hinchada, el ajedrecista termina su partida y, si ganaste, te vas con cara seria.

Hay alegrías que Candela no pretende soltar. A la mente se le viene el recuerdo cuando logró el campeonato mundial en México. “Salgo re contenta, la gente me empieza a felicitar porque esas partidas las transmiten en vivo. Alguien de la organización quería hacerme una nota y le digo ‘bancá un toque que voy a la habitación y le cuento a mi mamá que gané”’.

—¿Qué consejos le darías a alguien que quiere empezar a jugar al ajedrez y no sabe por dónde empezar?

—Que aprovechen la tecnología y las oportunidades que tenemos hoy en día. Pueden entrar a YouTube y ver videos que te enseñan. También hay una plataforma que tiene las herramientas para estudiar con las mismas condiciones que alguien de élite, algo que en otras épocas era imposible. Antes había libros, enciclopedias, cosas muy específicas. Hoy en día cualquiera que quiera aprender y jugar seriamente, tiene todas las condiciones dadas para hacerlo.