Alan Pichot, entre el mérito y la suerte

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de julio de 2019 • 16:55

El torneo continental disputado en San Pablo otorgaba cuatro lugares para la Copa Mundial, un evento que atrae a todos los ajedrecistas porque permite competir contra los mejores del mundo. Participaron pocos jugadores argentinos; hay que decir que el costo de estos torneos es alto, y sin apoyo económico es una aventura jugar allí. Uno de esos pocos fue Alan Pichot que desde el comienzo tuvo un rendimiento destacado liderando la prueba hasta la penúltima ronda, donde una inoportuna derrota lo dejó en un postrero quinto lugar. Queda la chance de que clasifique como primer suplente, lo que sería merecido ya que su performance fue la mejor del torneo. Veamos su partida con el campeón uruguayo Bernardo Roselli.

Blancas: Pichot,A. Negras: Roselli B. San Pablo 2019.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 b6 5.a3 Af8. (Una jugada difícil de explicar para el aficionado. Una vez provocado e5, las negras tratan de preservan el alfil para hacer más fuerte la ruptura en c5, y como la casilla e7 la necesita el caballo, al alfil le queda volver a f8. El carácter cerrado de la posición hace que la pérdida de tiempo no sea grave.) 6.Cf3 Ce7 7.Ab5+ c6 8.Ad3 a5 9.h4 h6 10.h5 Aa6 11.Axa6 Cxa6 12.Ce2 c5 13.c3 Cc6 14.Ch4 Ae7 15.g3 cxd4? (Pero esta jugada me parece un error estratégico, ya que las blancas están mejor dispuestas para utilizar la columna c. Era preferible mantener la tensión con 15...b5.) 16.cxd4 b5 17.f4 Db6 18.Dd3 Cc7 19.b3 0-0-0. (No teniendo un buen enroque, las negras eligen la peor opción.) 20.Ad2 Rb7 21.Cf3 Tc8 22.Rf2 f6 23.Ae3 f5 24.Thg1 Thf8 25.Tgc1 Tg8 26.Dd1! (Así la dama se mueve entre los dos flancos, agilidad que no se pueden permitir las negras.) Ca6 27.Dg1 Dd8 28.Cc3 Ca7 29.a4 Cb4 30.Df1! (Definiendo la partida por casillas blancas.) bxa4 31.Cxa4 Dd7 32.Cc5+ Axc5 33.dxc5 Cbc6 34.Ad2 d4 35.Dc4 Tgd8 36.Axa5 Cxa5 37.Txa5 d3 38.Tca1 Ta8 39.Da6+ Rb8 40.Db6+ (1-0)