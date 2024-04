Rubén Insua habló por primera vez tras su despido de San Lorenzo: cómo le informaron su salida, el acuerdo que el presidente Marcelo Moretti no respetó y su mensaje a los hinchas

Escuchar

Luego de ser despedido como entrenador de San Lorenzo, Rubén Insua hizo sus primeras declaraciones públicas este miércoles en una entrevista en los estudios de ESPN. El presidente Marcelo Moretti había asegurado dos veces que el club le respetaría el contrato de dos años más allá de los resultados, pero el final del ciclo del Gallego se precipitó y ahora, además, hay una deuda por la que el DT y la dirigencia no se ponen de acuerdo.

Un día después de la derrota del Ciclón por 1-0 contra Liverpool en Uruguay, por la tercera fecha de la Copa Libertadores, que lo dejó en el último lugar del grupo F, Insua reveló que se sintió “un poco raro” al ver “el primer tiempo en vivo y el resumen del partido a la noche” y eludió opinar sobre el rendimiento de los ahora dirigidos por Leandro Romagnoli. “Soy un observador distante. Deseo que les vaya muy bien”, señaló.

Rubén Insúa contó lo sucedido en la reunión donde se confirmó su salida de San Lorenzo. #ESPNEquipoF | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/yfZZ4GbfWP — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 24, 2024

Su salida todavía hace ruido. Insua es uno de los muy queridos por los hinchas azulgranas. “Fue una charla larga, de casi tres horas. Escuché los argumentos del actual presidente y apenas se sentó me dijo que sus pares de la Comisión Directiva le habían pedido que se terminara el vínculo. Nosotros habíamos hecho un acuerdo hasta diciembre de 2025 tres meses antes”, reveló el entrenador, que en la entrevista nunca mencionó por su nombre a Moretti. En aquel encuentro el Gallego le marcó al directivo los obstáculos que había tenido en la pretemporada y las complicaciones con algunos futbolistas. “En un torneo corto, como el argentino, no se puede dar cuatro fechas de ventaja, haciendo que el último refuerzo llegue empezado el campeonato o con transferencias que no sucedieron”, contó.

“Los cuatro candidatos a presidente hablaron conmigo antes de las elecciones y el actual presidente, al que no conocía, vino a mi casa y me ofreció renovar el vínculo por dos años, continuar el plan de trabajo”, recordó el DT. “Yo creía que iba a tener cierta lógica en la continuidad. El pedido del cuerpo técnico fue bastante sencillo y fácil de explicar: queríamos mantener la base de 14 jugadores que habían jugado en forma casi continua durante 2023 e incorporar seis o siete refuerzos. Pero se fueron [Augusto] Batalla; Rafa Pérez; Elías [Gómez], que era un caso más complejo porque había terminado el contrato; [Gonzalo] Maroni, y [Federico] Girotti”, puntualizó. “La mayoría de ellos quería quedarse”, argumentó.

Insúa contó detalles de sus ganas de reforzar el plantel de San Lorenzo.#ESPNEquipoF | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/cygIWTrMNf — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 24, 2024

“Me dijo el presidente que la aspiración era ganar la Libertadores, cosa en lo que estaba de acuerdo. Para eso había que seguir dándoles lugar a los jóvenes formados en el club y traer jerarquía, potenciar el buen equipo que había, porque fuimos muy competitivos en 2023. De los jugadores que pedí, llegó sólo [Osmar] Ferreyra, faltando cinco días”, narró.

“Lo que pase de ahora en adelante no va a perjudicar al club. Se lo quiero decir a todos los hinchas de San Lorenzo. No va a ser traumático por tres motivos. Primero, presumo que la actual conducción se hará cargo del acuerdo que firmó en forma personal y no creo que elija dejarle una deuda al club. Segundo, si me toca volver, no cobraría nada hasta que se completara el acuerdo que hice con esta dirigencia. Y tercero, porque a una parte de lo que tengo que cobrar voy a donarla para el estadio que prometió construir”, detalló Insua.

✍️ Rubén Darío Insúa y su mensaje para los hinchas de San Lorenzo. #ESPNEquipoF | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/gfkE5SRU8L — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 24, 2024

Para el entrenador, “si el presidente cambia a quienes le informan, va a irle bien”. Y afirmó: “El día en que San Lorenzo me necesite como entrenador y no como dirigente, yo voy a estar, independientemente de quién conduzca el club y de cualquier persona. Es algo lógico, normal, no demagógico”.

✍️ Rubén Darío Insúa #ESPNEquipoF | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/lsqpbcguqw — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 24, 2024

Durante la nota, además, apareció un mensaje grabado de Augusto Batalla, el arquero al que consolidó en el equipo cuando asumió y que actualmente juega en Granada, de España, club que lo recibió en préstamo en enero pasado. “Quiero agradecerte por haber confiado en mí, por estar en un momento tan crítico para San Lorenzo y llevarlo a pelear en el plano nacional y el internacional. San Lorenzo es y vas a ser tu casa siempre. Gracias y te quiero, Gallego”, dijo el guardameta en un video, mientras el entrenador sonreía emocionado por la sorpresa.

Augusto Batalla hizo emocionar a Insúa con este mensaje. #ESPNEquipoF | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/7afuDJ00Bu — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 24, 2024

