Candela Francisco logró el título en el Campeonato Continental de Ajedrez en La Habana a los 16 años y se clasificó para la Copa del Mundo

🇦🇷 Historic moment for #chess in Argentina!! 🇦🇷

16-year-old Candela Francisco is the new continental champion of the Americas!! 🥳



A World Cup ticket! The WGM title! The new No. 1 #womeninchess in Argentina! She's won it all! 😮

