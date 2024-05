Un hincha cordobés se cruzó con Lionel Messi en un semáforo de Miami y le sacó una sonrisa con lo que le dijo

Escuchar

¿Quién no soñó alguna vez con encontrarse con Lionel Messi cara a cara?¿Quién no deseó tener su autógrafo y una foto con él para poner en la mesita de luz o en el fondo de pantalla del celular? ¿Quién no fantaseó con lo que le diría si alguna vez se lo cruzaba? Frases como ‘Leo te admiro’, ‘Leo sos el mejor’, ‘Leo, gracias’, probablemente rondaron por la cabeza de algún fan.

Recientemente, un fanático tuvo la oportunidad de expresarle al campeón del mundo no solo su admiración, sino también la de millones de hinchas. Un cordobés se cruzó con Messi, quien circulaba en su camioneta por Miami, y ambos compartieron un breve encuentro desde sus respectivos vehículos que no solo le sacó una sonrisa al futbolista, sino que, además, no tardó en revolucionar las redes sociales.

Lionel Messi en acción con la camiseta de Inter Miami y la cinta de capitán (Foto: Instagram @leomessi)

En las últimas horas, se viralizó en redes sociales un video del encuentro que tuvo un fan con Messi en Miami. Según se pudo advertir, ambos estaban frenados en un semáforo y se comunicaron a través de las ventanillas bajas. Si bien es cierto que muchos se quedan helados cuando tienen a su ídolo en frente, en este caso el hincha argentino encontró las palabras y no habló solo por él, sino por todos.

“Te admiro loco, te súper admiro. Somos una banda de argentinos que te súper admiramos. Gracias por ser el mejor jugador, pero la mejor persona”, expresó el joven desde su auto, en un video que publicó la cuenta de fans de X @M30Xtra. Al escucharlo, Messi, que estaba al volante de su camioneta color plateada, esbozó una sonrisa y levantó el dedo pulgar en señal de agradecimiento.

Así fue el encuentro de un hincha argentino con Messi (Foto: Captura de video / X @M30Xtra)

Antes de que acabara su tiempo, el hincha le dijo: “Te seguimos a todos lados, desde Córdoba, San Francisco. Siempre te vamos a ver, genio total. Gracias”. Acto seguido se pudo ver que el capitán de Inter Miami volvió a poner las manos en el volante para reanudar la marcha. Esos pocos segundos de la filmación fueron suficientes para que el material se vuelva viral.

Pero, este no fue el único fanático que se encontró con Messi en plena calle. Hace un par de días se viralizó un video de unos jóvenes argentinos que se cruzaron con la camioneta en la que iban Leo y Antonela Roccuzzo. Con la simpatía y humildad que los caracteriza, los rosarinos bajaron la ventanilla y accedieron, con una sonrisa, a las fotos y los autógrafos.

Lionel Messi mostró la intimidad de su familia en su casa antes de ir al partido de la NBA

Días atrás, el campeón del mundo revolucionó el mundo del básquet al asistir a un partido de la NBA para alentar a los Miami Heat ante Boston Celtics. No fue solo, sino que lo hizo acompañado por su familia, su mujer Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, además de sus amigos y compañeros de equipo, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba y sus respectivas familias.

Anto Roccuzzo y Lionel Messi junto a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro antes de ir al partido de la NBA (Foto: Instagram @leomessi)

Evidentemente, pasó una gran noche, puesto que al día siguiente compartió una serie de postales familiares en las redes que dieron cuenta de cómo la familia de cinco se preparó en casa para ir al Kaseya Center. Mientras Thiago, Mateo y Ciro lucieron sus camisetas de Miami Heat con el número 10, Lionel y Antonela optaron por looks más casuales, él de jean y remera y ella con un pantalón cargo color verde y un crop top negro. “Familia y básquet”, escribió en la publicación con un emoji del balón de dicho deporte