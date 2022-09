Carlsen-Niemann, la partida de la polémica, enciende el debate: trampas, desgaste físico-mental y el valor de la decencia en juego

WASHINGTON.- No te engañes: Pensar es difícil. Se puede ver en los grandes maestros del ajedrez, cuyas frecuencias cardíacas se triplican al galope bajo sus camisas. Lo que distingue al campeón Magnus Carlsen es su letal quietud, un escalofrío supremamente reflexivo bajo presión, lo que hace que su reciente comportamiento sea más sorprendente. Básicamente, lo que Carlsen ha hecho al ajedrez es el equivalente a volcar el tablero y dispersar las piezas. Carlsen nunca se enfada, así que debe estar bastante molesto.

Lo que le molesta es la posibilidad de que Hans Niemann, un estadounidense de 19 años, se haya infiltrado en el mundo indefendible del ajedrez de mesa para ganarle con una máquina. A no ser que sólo esté molesto porque Niemann le haya ganado. La acusación explícita de Carlsen, el lunes, de que Niemann hizo trampas en una partida al confiar en la inteligencia artificial para ayudarle a seleccionar sus próximas jugadas -una acusación que Niemann niega- ha sumido al ajedrez en especulaciones sobre dispositivos ocultos en cavidades íntimas. La capacidad de recibir esos consejos generados por ordenador a través de señales ocultas es también una “amenaza existencial”, como dice Carlsen, para una cultura del viejo mundo en la que los competidores han jugado en confianza sin comprobar qué hay en las mangas de la camisa o en el pantalón del otro.

Hans Niemann, el estadounidense de 19 años que derrotó a Carlsen hans_niemann

“El mundo del ajedrez ha sido bastante displicente y bastante relajado en cuanto a tomarse en serio la posibilidad de hacer trampas”, dice el gran maestro estadounidense y estrella de Twitch Hikaru Nakamura, que durante años jugó en torneos en los que los competidores simplemente colgaban sus chaquetas antes de sentarse en una mesa. “Magnus ha dicho algo así como que no lo hace por sí mismo. Es parte de una cuestión mayor, de una situación mayor”.

El ajedrez hace extraños compañeros de cama. Amari Cooper, de los Cleveland Browns, es un adicto al ajedrez y también lo era el cineasta Stanley Kubrick. Cuando le preguntaron por qué el juego le resultaba tan fascinante, Kubrick respondió: “Te entrena para pensar antes de agarrar”. A Cooper le encanta el ajedrez por la misma razón. Todas las acciones atléticas son esencialmente microdecisiones, e incluso el más veloz e impulsivo receptor de la NFL debe hacer fintas, contrafintas y juicios.

Cualquiera que cuestione que el pensamiento estratégico requiera una resistencia similar a la del atleta debería considerar el desgaste físico de los ajedrecistas, que pueden llegar a perder 5 kilos o más en un torneo con sus tasas de quema metabólica. En 1984, según un reportaje de ESPN, Anatoly Karpov perdió 10 kilos durante su asedio al Campeonato Mundial con Garry Kasparov. Un par de investigadores estadounidenses de fisiología, Leroy DuBeck y Charlotte Leedy, fueron los primeros en conectar a los jugadores de ajedrez de los torneos con una serie de sensores para verificar la relación entre el pensamiento y la acción. Los sensores mostraron que la frecuencia respiratoria se disparaba. La adrenalina se dispara. El pulso galopaba y los músculos se contraían. Todo ello mientras los jugadores permanecían prácticamente inmóviles.

Karpov y Kasparov, frente a frente: dicen que el primero bajó 10 kilos durante el match Archivo

Como dijo una vez Bobby Fischer, “Tu ajedrez se deteriora a medida que lo hace tu cuerpo. No puedes separar el cuerpo de la mente”.

En los últimos años, la proliferación de las transmisiones en directo, los rastreadores de estado físico y otras herramientas han creado casi un juego dentro de un juego en los torneos de ajedrez modernos. El público, que mira con lupa, está atento a los indicios de agrietamiento mental y angustia física en las extravagantes y contemplativas figuras inclinadas sobre los tableros. En el torneo internacional de la Isla de Man de 2018, las métricas de estado físico proyectadas en una pantalla grande revelaron que el gran maestro Mikhail Antipov quemó 560 calorías sentado inmóvil durante dos horas. A modo de comparación, una persona media quemará sólo 100 calorías corriendo una milla en una cinta de correr.

Por qué desconfía Carlsen

El campeón en este juego dentro de un juego ha sido durante mucho tiempo Carlsen, que es un jugador que entrena tan duro que es famoso por haber visitado el centro olímpico noruego en 2017 para desarrollar un régimen físico que le ayude en los tramos finales de las partidas de cinco horas. Realiza períodos de intervalos de alta intensidad durante 30-60 minutos en cintas de correr, yoga caliente y entrenamientos de fútbol, tenis y baloncesto.

Todo esto nos lleva a la disputa de Carlsen con Niemann, y a la razón por la que aparentemente desconfía de él. A principios de este mes, Niemann, un jugador claramente inferior, venció a Carlsen sin sudar mucho. De alguna manera, Niemann se anticipó y bloqueó rápidamente una estrategia de apertura tremendamente oscura de Carlsen. “Tuve la impresión de que no estaba tenso, ni siquiera plenamente concentrado en la partida en las posiciones críticas”, dijo Carlsen en una declaración publicada el lunes.

Los ajedrecistas Magnus Carlsen y Hans Niemann https://twitter.com/trevorjonesart

En la revancha con Niemann, la semana pasada, renunció a la partida después de una sola jugada y se alejó del tablero, un gesto de protesta que le valió una reprimenda del organismo rector del ajedrez internacional. Pero también Carlsen logró el objetivo principal, que era someter los patrones de juego de Niemann a un examen minucioso. El escrutinio obligó a Niemann a reconocer que utilizó asistencia informática en partidas online en Chess.com cuando tenía 12 y 16 años, por lo que fue expulsado. Sin embargo, Niemann insiste en que su reciente ascenso en el ajedrez de tablero ha sido legítimo. Cuando se le pidió en la Copa Baer que explicara algunas de sus partidas que parecían poco explicables, respondió: “Soy un jugador muy intuitivo”. Eso no fue suficiente para Carlsen.

“Creo que Niemann ha hecho más trampas -y más recientemente- de las que ha admitido públicamente”, acusó Carlsen en su declaración en Twitter.

Carlsen parece haber tomado la bandera en nombre de un grupo de grandes maestros que creen que la inteligencia de las máquinas está superando a los que juegan puramente con la cabeza, y que no está siendo captada por las analíticas actuales ni por los organizadores de torneos. El gran maestro Srinath Narayanan, de la India, tuiteó: “Todos sabíamos que las trampas eran un problema grave. Todos sabíamos que era un problema grave. Todos nos quedamos callados, sin saber exactamente cómo actuar. Magnus habló de ello y de una manera que el mundo no tuvo más remedio que tomar nota”.

Los raros casos en los que se ha descubierto a alguien indican las posibilidades: En 2015 los oficiales de ajedrez descubrieron a Arcangelo Ricciardi recibiendo señales en código Morse en su axila.

¿Por qué debería importarnos mucho a ti o a mí si un prodigio del ajedrez de 19 años utilizó la inteligencia artificial o una señal para resolver un desafío de tablero? Porque el enfrentamiento Carlsen-Niemann plantea la importante cuestión del “tecnosolucionismo”. Demasiada inteligencia artificial en la resolución de problemas, como sucede, puede ser más confusa -y debilitante- que útil. El costo a largo plazo del tecnosolucionismo puede ser una holgura fatal, tanto mental como física. No hay que perder el condicionamiento para el juicio humano decisivo.

El ajedrez es un deporte mental y físicamente desgastante Getty Images

Trabajar sentado durante cinco y seis horas seguidas es la experiencia más común en la oficina. Todos conocemos el peculiar agotamiento que puede provocar esa postura. Es un cansancio que se siente diferente a cualquier otro. No es fruto de la imaginación. Los investigadores clínicos han descubierto que la “fatiga por decisión” es una forma distinta de gasto, separable de las demás cargas físicas o cognitivas. Afecta a nuestro comportamiento y, si no se aborda, puede provocar una reducción de la capacidad de resolver problemas, como demostraron el psicólogo social Roy Baumeister y un equipo de investigadores en una serie de estudios. En uno de ellos, se pidió a un grupo de universitarios que eligieran productos, desde si preferían bolígrafos o lápices. Después de tomar estas pequeñas y no especialmente importantes decisiones, los que eligieron mostraron menos resistencia físico-mental que un grupo de compañeros y menos inclinación a estudiar para un examen.

Los “algoritmos de recomendación” pueden resolver algunos problemas, pero no siempre nos hacen más inteligentes o más fuertes. No todas las probabilidades merecen crédito. A la pregunta de si la tecnología ha sido buena o mala para el ajedrez, Nakamura respondió: “Vaya, es una buena pregunta. Depende de a quién se le pregunte. Para mí, definitivamente diría que disfruté mucho aprendiendo el juego sin tener esta especie de segunda opinión, u opinión superior o, como, opinión perfecta. Definitivamente, me gustó no tener programas informáticos que simplemente supieran la respuesta a todo. Creo que estoy en el medio. Creo que ha sido muy bueno para empujar los límites de nuestro conocimiento hacia adelante, pero al mismo tiempo cuando tienes estos ordenadores que son mucho mejores que los humanos, y es posible, en un movimiento, obtener una ventaja y ganar una partida también es un problema”.

Los límites de las predicciones algorítmicas están muy claros en el lío de Niemann. Los observadores de ajedrez han intentado utilizarlas para evaluar el juego de Niemann, sólo para caer en un marasmo de argumentos. Un análisis considera que su juego entra dentro de un rango insospechado, mientras que otro considera que sus actuaciones son improbables.

Un juego de película entre Carlsen y Niemann Getty Images

“A fin de cuentas, cuando hablamos de analizar las partidas, probablemente sólo haya un puñado de personas en el mundo que puedan decir si estas jugadas parecen humanas o no”, dijo Nakamura. “Hay un grupo limitado de personas que pueden tener opiniones que sean legítimas. Eso también lo hace muy difícil. Realmente no hay acuerdo”.

Carlsen ha pedido mejores métodos de detección y añadió: “Espero que la verdad sobre este asunto salga a la luz, sea cual sea”. Pero el mundo del ajedrez puede descubrir que la inteligencia de las máquinas o los motores tecnológicos no resuelven sus nuevos problemas con más eficacia que una práctica humana milenaria: el código de honor, el desarrollo de la conciencia, que resuelve los problemas antes de que empiecen. Como comentó una vez el gran maestro de ajedrez ruso Alexander Grischuck sobre la explosión del ajedrez en línea y la proliferación de herramientas con las que hacer trampas, en última instancia, “todo se basa en la decencia”.