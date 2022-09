La cobarde agresión sufrida por el Tata Martino luego de una dura derrota de México ante Colombia

Desde su llegada a la selección de México, Gerardo Martino es reprobado por la mayoría de los fanáticos del “Tri” y a menos de dos meses para que comience el Mundial de Qatar 2022, la situación parece estar cada vez peor para el Tata. La dura derrota frente a Colombia por 3 a 2, y luego de ir ganando 2 a 0, en uno de los duelos amistosos de la fecha FIFA no dejó para nada feliz a los miles de hinchas que llenaron el Levi’s Stadium de la ciudad californiana de Santa Clara y al finalizar el partido agredieron al entrenador argentino cuando se retiraba hacia el vestuario arrojándole líquido y vasos desde la tribuna.

La selección de México no tuvo el mejor cierre en la previa de la Copa del Mundo. Colombia, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, le dio vuelta el duelo en 20 minutos y lo venció por 3 a 2. El equipo de entrenador Gerardo Martino fue de mayor a menor. El combinado azteca se colocó 2-0 con goles de Ernesto Vega, de penal, a los 6 minutos y Gerardo Arteaga a los 29. Todo en el primer tiempo donde parecía que México había encontrado el juego. Pero en la segunda etapa llegó la reacción de los cafeteros con goles de Luis Sinisterra a los 4 y a los 7, y con el tanto de Wilmar Barrios que, a los 23, puso el 3-2 definitivo.

La cara de preocupación del Tata Martino por la dura derrota de su selección ante Colombia FREDERIC J. BROWN - AFP

Y con el partido concluido, llegó el momento de repudio. Cuando el Tata y su cuerpo técnico dejaban la cancha, los hinchas se pronunciaron: hubo reprobación desde la tribuna. Rodeados por efectivos de seguridad, fueron agredidos por los aficionados que estaban cerca del túnel. Les tiraron varios objetos que tenían al alcance, sobre todo vasos y también líquido. Tenso momento en el seleccionado mexicano.

Tras el encuentro Martino habló con la prensa y dejó su opinión sobre lo que vio en los 90 minutos: “Yo les puedo contar el análisis que tengo, lo que le tengo que decir a la gente o quien sea. Cuando un equipo no gana, la perspectiva de afuera es distinta, pero mi obligación es decir que reconociendo que perdimos un partido que ganábamos 2-0 no creo que en algún momento Colombia nos hayan borrado”.

Reprobable actuar de un sector de la afición, se metieron con Martino tras el juego ante Colombia #SeamosHéroes pic.twitter.com/pWSHjaXEkc — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 28, 2022

Hace poco menos de un mes, en una victoria de México ante Paraguay el entrenador argentino Gerardo Martino vivió una situación similar, pero sin agresión. El Tata se dio vuelta hacia las tribunas del Mercedes Benz Stadium y, con un gesto incrédulo, escuchó los abucheos de un sector de los hinchas que pedían su salida de la selección mexicana. El clima es cada vez más espeso para uno de los tres rivales de la Argentina en el Mundial. Hasta algunos especialistas, ex jugadores y ex entrenadores, criticaron la gestión de Martino y lógicamente el DT, en la conferencia de prensa posterior a ese partido, manifestó: “Me siento el enemigo público número 1″.

El fastidio de Martino fue una mezcla de sensaciones. La falta de reconocimiento a su proceso, la presión innecesaria sobre sus jugadores y las críticas desmedidas de los especialistas en la TV. El entrenador argentino respondió, sin dar nombres, al pedido del exfutbolista Hugo Sánchez, desde su posición como comentarista de televisión, de remover del cargo a Martino para ser relevado por un entrenador mexicano. “No me gusta que un entrenador que no sea mexicano esté en la selección. Con Martino no vamos a hacer algo histórico”, pronosticó Sánchez en la señal mexicana de ESPN.

El México del tata Martino será rival de la selección argentina en el Mundial de Qatar Godofredo A. Vásquez - AP

Lo cierto es que previo al duelo ante Colombia vivió un momento en la conferencia de prensa en el que se se sorprendió ante una pregunta puntual de un periodista teniendo en cuenta que llega cuestionado por un un sector importante de la prensa mexicana.

La consulta fue si la decisión de incluir a Luis Chávez y Carlos Rodríguez se debía a que buscará “tener más el balón” en los duelos ante Polonia y Arabia Saudita en la Copa del Mundo y, también, “si busca un nueve que sea más asociativo que definidor”. El Tata no ocultó su sorpresa por la pregunta. “Demoré cuatro años en que alguien me haga una pregunta de esta naturaleza”, expresó, sin filtro. “Y todo lo que dijiste es tal cual. Agregar, nada. Te agradezco. Te iría a dar un abrazo”, agregó. Y sentenció, en medio de risas: “La próxima vez me voy a Tijuana a hacer las conferencias”.