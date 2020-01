Pablo Ricardi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de enero de 2020 • 15:33

La sensación en el mundo del ajedrez era que Alireza Firoudza, de 16 años, podría aspirar a quedarse con el torneo de Wijk ann Zee, tras liderar al cruzar el ecuador de la competencia. Aparentemente poco faltaba para que consumase una hazaña deportiva. Pero el camino presentaba un obstáculo mayor: en ruedas consecutivas debía enfrentar a Magnus Carlsen y Fabiano Caruana, números 1 y 2 del mundo. Sendas lecciones recibió Alireza en esas partidas que lo hicieron bajar a la realidad. Si lo sabe asimilar, le será provechoso para el futuro, tanto en el aspecto técnico como en el psicológico.

Así las cosas, a falta de tres jornadas, el torneo lo lidera Caruana, seguido por Carlsen a medio punto, lo que promete un emocionante final. Ahora veamos la clase que el campeón impartió a la joven promesa.

Blancas: Firouzja,A. Negras: Carlsen,M. Wijk aan Zee 2020.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.d3 d6 5.c3 a6 6.Aa4 Ae7 7.0-0 0-0 8.Te1 Te8 9.Cbd2 Af8 10.h3 b5 11.Ac2 Ab7 12.d4 g6 13.a3 Cb8 14.d5? (Un error estratégico, que denota por un lado la insuficiente preparación teórica de Alireza, y por otro su falta de madurez posicional. Aunque no lo parezca es un error grave, porque facilita las rupturas de peones de las negras, así como el despliegue de sus piezas; mientras que las blancas deberán jugar según lo que proponga estas.) c6 15.c4 Cbd7 16.a4 Dc7 17.b3 Tec8 18.Ta2 bxc4 19.bxc4 a5 20.Cf1 Aa6. (Con jugadas sencillas y sentido armónico, las negras ya dominan el tablero.) 21.Ce3 Cc5 22.Cd2 cxd5 23.cxd5 Tab8 24.Aa3 Dd8 25.Df3 h5. (Posición muy incómoda para las blancas que no tienen planes y deben esperar con juego pasivo.) 26.Taa1 Ah6 27.Tab1 Txb1 28.Txb1 Rg7 29.Cef1 h4 30.Ce3 Af4 31.Cef1. (Alireza va y viene con el caballo sin saber qué hacer.) Dc7 32.g3 hxg3 33.fxg3 Ah6 34.h4 Dd7! (El principio del fin. Las blancas no pueden defender a4 sin pagar un alto costo. Si 35.Dd1 Dh3, y si capturan en c5, la entrada de la torre negra haría estragos en la posición blanca.) 35.Rg2 Cxa4 36.Axa4 Dxa4 37.Axd6 Dd4! 38.Df2 Dxf2+ 39.Rxf2 Axf1 (0-1)

La posición final contiene una paradoja. La última jugada de Carlsen, que gana una pieza, y derivó en el abandono de Firoudza, es un error. A veces pasa en ajedrez, que es mejor abstenerse de ganar material y seguir presionando. Por ejemplo con 39...Cg4+ 40.Re1 (40.Rf3 Tc3+ 41.Rxg4 Ac8#) 40...Ad3 41.Ta1 f6 42.Cb3 Tc2 con dominio absoluto. En el caso de la jugada de la partida, la posición de Carlsen sigue siendo ganadora, pero un ojo avizor hubiese tratado de resistir un poco más. Por ejemplo: 40.Rxf1 Axd2 41.Axe5 y aquí si las negras se vuelven a equivocar con 41...Te8, se les complicaría la victoria luego de 42.Aa1 Txe4 43.d6. Se ve que el joven iraní, cansado de sufrir, estaba deseoso de rendirse.